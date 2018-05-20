Куди подівся букет з королівського весілля

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Герцогиня Сассекська, згідно з традицією, поклала свій весільний букет до могили невідомого воїна в Вестмінстерському абатстві.

Королівська традиція, яку започаткувала королева-мати (матір нинішньої королеви Єлизавети II), зазвичай відбувається на наступний день після весілля.

Меган вшанувала матір принца Гаррі принцесу Діану, додавши до весільного букета незабудки - її улюблені квіти.

В композиції також були квіти, які принц приніс із Кенсінгтонського палацу.

Букет створила лондонська флористка Філіппа Креддок, яка також зробила квіткові експозиції для Каплиці Св. Георгія та Георгіївського залу.

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У маленькому букеті Меган також були запашний солодкий горох, конвалії, астильба, жасмин і астранція.

Конвалія - квітка народження травня - символізує любов і вдячність, астильба - терпіння і відданість, а астранція - знак сили і мужності.

Квіти у букеті перев'язані шовковою стрічкою.

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Королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон започаткувала традицію залишати квіти на могилі у Вестмінстерському абатстві в 1923 році після її весілля з герцогом Йоркським.

В могилі, яка знаходиться у Вестмінстерському абатстві (Собор Святого Петра у Вестмінстері), поховане тіло солдата, вивезеного з Франції після Першої світової війни.

Він був похований у День пам'яті 11 листопада 1920 року.

Ідея перепоховання з'явилася у капелана преподобного Девіда Рiллтона, який служив на фронті під час війни і побачив у Франції в саду могилу з написом "невідомий британський солдат".

Була проведена велика громадська церемонія поховання, до якої долучився король Георг V, який поклав вінок з червоних троянд та лаврових листків на труну.

Могила покрита плитою з чорного бельгійського мармуру і написом: "Вони поховали його серед царів, тому що він зробив добро для Бога і його дому".

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