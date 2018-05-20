Куди подівся букет з королівського весілля
Герцогиня Сассекська, згідно з традицією, поклала свій весільний букет до могили невідомого воїна в Вестмінстерському абатстві.
Королівська традиція, яку започаткувала королева-мати (матір нинішньої королеви Єлизавети II), зазвичай відбувається на наступний день після весілля.
Меган вшанувала матір принца Гаррі принцесу Діану, додавши до весільного букета незабудки - її улюблені квіти.
В композиції також були квіти, які принц приніс із Кенсінгтонського палацу.
Букет створила лондонська флористка Філіппа Креддок, яка також зробила квіткові експозиції для Каплиці Св. Георгія та Георгіївського залу.
У маленькому букеті Меган також були запашний солодкий горох, конвалії, астильба, жасмин і астранція.
Конвалія - квітка народження травня - символізує любов і вдячність, астильба - терпіння і відданість, а астранція - знак сили і мужності.
Квіти у букеті перев'язані шовковою стрічкою.
Королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон започаткувала традицію залишати квіти на могилі у Вестмінстерському абатстві в 1923 році після її весілля з герцогом Йоркським.
В могилі, яка знаходиться у Вестмінстерському абатстві (Собор Святого Петра у Вестмінстері), поховане тіло солдата, вивезеного з Франції після Першої світової війни.
Він був похований у День пам'яті 11 листопада 1920 року.
Ідея перепоховання з'явилася у капелана преподобного Девіда Рiллтона, який служив на фронті під час війни і побачив у Франції в саду могилу з написом "невідомий британський солдат".
Була проведена велика громадська церемонія поховання, до якої долучився король Георг V, який поклав вінок з червоних троянд та лаврових листків на труну.
Могила покрита плитою з чорного бельгійського мармуру і написом: "Вони поховали його серед царів, тому що він зробив добро для Бога і його дому".
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