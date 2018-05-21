Голодні вибори: Мадуро знову обрали президентом Венесуели

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Президента Венесуели Ніколаса Мадуро переобрали керівником держави, повідомила Національна виборча рада країни.

Голосування пройшло на тлі бойкоту з боку опозиції та повідомлень про масові порушення.

На фоні економічної кризи та нестачі товарів першої необхідності явка виборців склала близько 46%.

Соціаліст Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%), а його основний суперник і опозиційний кандидат Анрі Фалькон набрав 1,8 млн голосів.

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"Ми не визнаємо цей виборчий процес легітимним, - заявив Фалькон. - У Венесуелі повинні пройти нові вибори".

Пан Фалькон стверджує, що голосування сфальсифікували на користь пана Мадуро через зловживання під час голосування державними пільговими картками, що використовуються для доступу населення до їжі.

Через різке падіння економіки та девальвацію національної валюти населення відчуває нестачу продуктів та ліків. В деяких найбідніших провінціях країни до 70% дітей страждають від недоїдання.

США вже заявили, що не визнають результатів виборів.

Натомість влада Венесуели назвала вибори "чесними та прозорими".

Минулого року у Венесуелі відбувались масові протести проти влади Ніколаса Мадуро і зубожіння населення. Тоді у протистоянні загинули більше 50 людей і, здавалось, що Мадуро може не втриматись при владі.

Ніколас Мадуро править країною з 2013 року, коли помер його попередник та політичний соратник Уго Чавес.

Голосування мало відбутися в грудні 2018 року, але Національні установчі збори, що складаються переважно з прихильників Мадуро, перенесли дату виборів.

Копирайт изображения EPA Image caption Навесні 2017 року у Венесуелі відбулись антивладні протести, під час яких загинули десятки людей

Опозиційна коаліція "Блок демократичної єдності", яка контролює парламент Венесуели, наразі розділена, там вважають, що вибори перенесли, щоб скористатися розбіжностями поміж опозиціонерів.

Двом головним кандидатам від опозиційної коаліції її керівництво не дозволило висуватися, інші відомі політики виїхали з країни.

Одна з причин бойкоту виборів опозицією - це результати виборів органів місцевого самоврядування в минулому році. Партія Мадуро перемогла в 17 з 23 штатів, і його противники заговорили про зловживання.

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Фалькон, який, попри бойкот з боку опозиції, все ж вирішив взяти участь у виборах, заявляв, що тільки таким чином можна змусити Мадуро піти.

Він вважає, що велика частина громадян Венесуели хотіла б позбавитися від нинішнього президента, і їм потрібно дати шанс проголосувати за іншого кандидата.

Інші представники опозиції не надто задоволені позицією Фалькона, деякі навіть назвали його зрадником.