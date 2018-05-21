На Франківщині військовий кинув гранату: 9 поранених

Копирайт изображения Vyacheslav Abroskin Image caption Осколки від вибуху гранати

Ввечері 20 травня у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області під час конфлікту з місцевими мешканцями сержант Збройних сил кинув у натовп людей гранату, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

Осколкові поранення отримали 9 людей, уточнив пан Аваков.

За його даними, військовий перебував вдома у відпустці.

Заступник керівника національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розповів, що затриманий військовий - 1993 року народження.

Всіх постраждалих з пораненнями різних ступенів тяжкості доправили до лікарні.

Копирайт изображения Vyacheslav Abroskin

У поліції області також повідомили, що військовий є уродженцем Донеччини.

У кафе він нібито мав конфлікт з двома місцевими мешканцями.

За версією слідства, після п'яної сварки чоловік приніс гранату та кинув її поблизу входу у кафе "Павутина".

За даними поліції, одному з 9 поранених зробили хірургічну операцію.

Затриманому висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство.