На острові, де заборонені пологи, вперше за 12 років народилася дитина

Копирайт изображения AFP Image caption Острів Фернанду-де-Нороня має одні з найкращих пляжів у світі

На віддаленому бразильському острові, де заборонені пологи, вперше за останні 12 років народилася дитина.

На острові Фернанду-де-Нороня, що розташований в 320 км від міста Натал, живе близько трьох тисяч людей.

На ньому немає пологових будинків. Майбутні мами мають їхати народжувати на материк.

19 травня 22-річна жінка, яка не хоче називати своє ім'я, народила дівчинку на острові. Вона каже, що не знала про вагітність.

Сюрприз з народженням

"У п'ятницю вночі в мене почалися болі, а коли я пішла до ванної кімнати, то побачила - щось з'являється між моїми ногами", - цитує її сайт O Globo.

"Потім прийшов батько дитини і взяв її на руки - це виявилася дівчинка. Я була ошелешена".

Згодом новонароджену відвезли до місцевої лікарні.

У заяві місцева адміністрація підтвердила народження дитини.

Сайт O Globo пише: "Сім'я стверджує, що не знала про вагітність".

Місцеві жителі у зв'язку з рідкісними пологами на острові, допомагають цій родині, дарують одяг немовляті.

Фернанду-де-Нороня має одні з найкращих пляжів у світі та славиться своїм різноманіттям дикої природи у Національному морському парку Бразилії.

Тут можна побачити морських черепах, дельфінів, китів та рідкісних птахів.

Через вразливість цього заповідника на острові жорстко контролюють кількість населення.

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