На острові, де заборонені пологи, вперше за 12 років народилася дитина
На віддаленому бразильському острові, де заборонені пологи, вперше за останні 12 років народилася дитина.
На острові Фернанду-де-Нороня, що розташований в 320 км від міста Натал, живе близько трьох тисяч людей.
На ньому немає пологових будинків. Майбутні мами мають їхати народжувати на материк.
19 травня 22-річна жінка, яка не хоче називати своє ім'я, народила дівчинку на острові. Вона каже, що не знала про вагітність.
Сюрприз з народженням
"У п'ятницю вночі в мене почалися болі, а коли я пішла до ванної кімнати, то побачила - щось з'являється між моїми ногами", - цитує її сайт O Globo.
"Потім прийшов батько дитини і взяв її на руки - це виявилася дівчинка. Я була ошелешена".
Згодом новонароджену відвезли до місцевої лікарні.
У заяві місцева адміністрація підтвердила народження дитини.
Сайт O Globo пише: "Сім'я стверджує, що не знала про вагітність".
Місцеві жителі у зв'язку з рідкісними пологами на острові, допомагають цій родині, дарують одяг немовляті.
Фернанду-де-Нороня має одні з найкращих пляжів у світі та славиться своїм різноманіттям дикої природи у Національному морському парку Бразилії.
Тут можна побачити морських черепах, дельфінів, китів та рідкісних птахів.
Через вразливість цього заповідника на острові жорстко контролюють кількість населення.
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