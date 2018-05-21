У Тернополі з вікна випав призовник - тікав з військкомату

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У Тернополі при спробі втечі з призовного пункту випав з вікна призовник. Він отримав травми різного ступеню тяжкості.

За повідомленням Тернопільського військового комісаріату, подія сталася ввечері у неділю, 20 травня.

Втеча у вікно

У військкоматі кажуть, що хлопець намагався втекти з призовного пункту.

Він спочатку виліз у вікно та хотів спуститися з п'ятого на перший поверх будівлі карнизом, але зірвався та впав на дах сусідньої будівлі.

"Призовник отримав травми різного ступеню тяжкості", - повідомляє військкомат.

На місці йому надали першу медичну допомогу. Потім призовника транспортували до медичного закладу міста. Загрози його життю немає.

Військовий комісар Тернопільського військкомату призначив службове розслідування для з'ясування причин інциденту.

Місцевий сайт "20 хвилин" повідомляє, що поліція відкрила справу за статтею "доведення до самогубства".

За даними цього ресурсу, медики виявили в хлопця відкритий перелом руки, політравму та струс головного мозку.

"Поліцейські потерпілого ще не опитували. Якщо його стан не погіршуватиметься, лікарі дозволять це зробити сьогодні, 21 травня", - йдеться в повідомленні.

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Весняний призов

В Україні триває весняний призов на строкову військову службу.

Призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я.

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні 2018-го до Збройних сил та інших військових формувань України планують відправити 15 190 осіб.

З них найбільшу кількість призовників - 8 990 осіб - мають відправити служити до Збройних сил.

Інші потраплять на службу до Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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У Міноборони наголошують, що нових призовників не відправлятимуть в АТО.

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