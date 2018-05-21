Прикордонники розмалюють себе для фанів "Реала" та "Ліверпуля"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прикордонники зустрічатимуть таких фанів з символікою на обличчі

Українські прикордонники в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" зустрічатимуть вболівальників "Реала" та "Ліверпуля"з символікою цих клубів на обличчі.

За повідомленням представника Київської міської адміністрації з питань підготовки до фіналу Ліги чемпіонів Андрія Мірошниченка, для вболівальників підготували ряд сюрпризів.

"Наприклад, поліція та прикордонники в "Борисполі" будуть зустрічати вболівальників з обличчями, розфарбованими у стилі прапорів двох команд. Ми хочемо показати, що у нас є правоохоронці, але вони дуже дружні та з радістю зустрічають наших гостей", - розповів він на прес-конференції.

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А при вильоті з України фанам вручатимуть сувенірний сертифікат з автографами мера Києва Віталія Кличка та президента УЄФА Александера Чеферіна.

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У Державній прикордонній службі України розповіли BBC News Україна, що прикордонники розмалюють обличчя в "Борисполі" та "Жулянах".

У кожній кабінці паспортного контролю перебуває два прикордонники. Отже, за даними прес-служби, один матиме символіку "Реала", інший - "Ліверпуля", аби все справедливо.

Прикордонники очікують, що вболівальники почнуть прибувати 24 травня, основна кількість - 26 числа.

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Також відразу після прибуття в аеропорт їм роздаватимуть листівки з важливою інформацією про перебування в Україні.

"Ми очікуємо прибуття організованими групами понад 20 тисяч осіб, а якщо рахувати ще й індивідуальні поїздки - то це понад 30 тисяч", - каже в розмові з BBC News Україна речник прикордонного відомства Олег Слободян.

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі найпрестижнішого футбольного клубного турніру світу у Києві 26 травня.

Матч відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський".

Поліція заявила, що очікує приїзду до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів понад 50 тисяч іноземних уболівальників, а мер Віталій Кличко чекає до 100 тисяч іноземних туристів.

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