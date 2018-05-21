У Миколаєві невідомо чим отруїлися 36 школярів

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В Миколаєві невідомою речовиною отруїлося 36 школярів, їм надають невідкладну медичну допомогу.

"Станом на 12:30 36 дітей звернулись по допомогу до лікарів з ознаками отруєння, попередньо - газом, усі госпіталізовані", - повідомляє поліція Миколаївської області.

Згідно з інформацією, 21 травня зранку надійшло повідомлення про те, що в одній з миколаївських шкіл діти масово поскаржились на погане самопочуття.

Копирайт изображения Національна поліція України

"Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Зараз школярам надається невідкладна медична допомога. На місці події працюють співробітники Заводського відділу поліції, слідчого Управління, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та інші служби", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять перевірку за фактом масового отруєння учнів.

Копирайт изображения Національна поліція України

"Причини погіршення стану здоров'я у дітей та інші обставини події встановлюються", - додали в поліції.

8 травня схожа ситуація сталася в одній зі шкіл Черкас. Тоді на шкільній лінійці діти масово почали втрачати свідомість через розпилення невідомої речовини.

Загалом госпіталізували 55 учнів та 4 дорослих.

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних норм.

Причини отруєння досі встановлюють.

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