ФСБ відкрила нові справи в Криму, в Києві кажуть про утиски

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ФСБ Росії заявила про викриття діяльності "екстремістської групи", створеної за сприяння керівництва Меджліса кримськотатарського народу. В МЗС України кажуть про чергові утиски.

За повідомленням на сайті ФСБ, керівником цієї групи нібито є Ерол Велієв - помічник депутата Верховної Ради Мустафи Джемільова.

Вказівку на здійснення злочинної діяльності, за даними російських спецслужб, давав лідер Меджлісу Рефат Чубаров за підтримки СБУ.

У ФСБ запевняють, що "екстремісти планували здійснити правопорушення за мотивами політичної ворожнечі з ціллю залякати проросійськи налаштованих кримських татар".

Нібито члени цієї групи у січні 2018 року за допомогою пляшок із займистою сумішшю підпалили будинок муфтія та проводили за гроші акції в Криму.

У зв'язку з цими подіями кримінальні справи розслідують поліція та ФСБ в Криму.

У понеділок з'явилося повідомлення від організації "Кримська солідарність" про те, що в Криму російські спецслужби проводять обшуки та затримують кримських татар.

За попередніми даними, російські спецслужби затримали активістів Едема Смаілова та Сервера Мустафаєва.

Рефат Чубаров, коментуючи цю ситуацію, написав у Facebook: "Ми є очевидцями, а багато хто безпосередньо жертвами нових репресій та масштабних провокацій, які розгортаються в окупованому Росією Криму".

Копирайт изображения УНІАН

За його словами, нові репресії проти кримських татар є спробою дискредитації Меджлісу кримськотатарського народу перед міжнародною спільнотою.

Речниця МЗС Мар'яна Беца, коментуючи ці події, написала у Twitter: "Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і будемо далі апелювати до міжнародних судів".

За даними МЗС, кількість громадян України, котрі перебувають за ґратами у Росії та Криму і яких Київ вважає політичними в'язнями, постійно збільшується.

22 громадянина України перебувають у в'язницях і СІЗО Росії, понад 40 - в анексованому Криму.

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