Епічне виверження вулкана на Гаваях - показуємо і пояснюємо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лава виривається просто з-під землі

На початку травня на Гаваях почалось виверження вулкана, активність якого допомогла створити архіпелаг.

Вулканічні гази виривались з тріщин, що давало можливість зробити драматичні фото та відео.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кілауеа: як вивергається найактивніший вулкан у світі

За два тижні після початку виверження тривають. Вулканологи Тамсін Мазер та Давід Пайл з Оксфордського університету пояснюють, що відбувається під поверхнею під час виверження.

Створення та руйнування

Вулкан Кілауеа найактивніший вулкан на гавайському Великому острові.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попіл виривається з вулкану під час виверження після землетрусу

Там відбувались виверження з 1983 року. Фонтани та потоки лави вкрили 144 квадратні кілометри території та додали понад 443 гектарів нової території до острова.

До 2016 року потоки лави знищили 215 споруд та поховали 14,3 кілометра доріг.

Озеро лави у кратері

У 2008 році потік газу утворив на вершині кратер. За наступні роки там поступово виникло озеро з лави.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Озеро лави у вершині 6 травня. Рівень лави впав

Протягом березня та квітня цього року рівень лави зріс, тож лава почала виливатися.

Копирайт изображения Getty Images

Через два тижні лава просто зникла з поля зору.

Повзучий потік лави

Лава з вулкана Кілауеа одна з найгарячіших на Землі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дорога, перекрита застиглою лавою, 13 травня

Після того, як магма виходить через тріщини, на поверхні швидко утворюється скоринка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 12 травня: жінка у захисній масці біля потоку лави

Проте всередині лава досі рідка та червона.

Копирайт изображения Reuters Image caption 13 травня: лава та газ вириваються через тріщину в поверхні

Місцями свіжа лава виривається зсередини потоку, утворюючи вузький потік.

Вогняні завіси лави

Геологи безперервно спостерігають за Кілауеа з 1912 року й отримали просте розуміння того, як магма тече під вулканом.

Копирайт изображения Reuters Image caption 17 травня: геологи перевіряють пошкодження поверхні після виверження

Вона піднімається із земної мантії під вершиною, а потім тече вздовж підземних переломів.

Копирайт изображения Reuters Image caption 15 травня: хмари диму вириваються на поверхню

У цій фазі виверження рух магми викликає розкриття нових розломів на поверхні.

Деякі з цих розломів просто дозволяють виходити гарячим газам; інші перетворюються на відкриті тріщини, з яких вириваються вогняні завіси з лави.

Вибухові стовпи

Копирайт изображения Getty Images

Змішування підводних вод та гарячої магми може призводити до спричинених парою вибухів.

Копирайт изображения AFP

Наразі вже відкриті 17 тріщин, через які вириваються небезпечна лава та гази.

Деякі з цих газів, як от діоксин сірки, погіршують якість повітря та спричиняють проблеми з диханням.

Ця активність швидко змінюється і її складно спрогнозувати.