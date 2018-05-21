Епічне виверження вулкана на Гаваях - показуємо і пояснюємо
На початку травня на Гаваях почалось виверження вулкана, активність якого допомогла створити архіпелаг.
Вулканічні гази виривались з тріщин, що давало можливість зробити драматичні фото та відео.
За два тижні після початку виверження тривають. Вулканологи Тамсін Мазер та Давід Пайл з Оксфордського університету пояснюють, що відбувається під поверхнею під час виверження.
Створення та руйнування
Вулкан Кілауеа найактивніший вулкан на гавайському Великому острові.
Там відбувались виверження з 1983 року. Фонтани та потоки лави вкрили 144 квадратні кілометри території та додали понад 443 гектарів нової території до острова.
До 2016 року потоки лави знищили 215 споруд та поховали 14,3 кілометра доріг.
Озеро лави у кратері
У 2008 році потік газу утворив на вершині кратер. За наступні роки там поступово виникло озеро з лави.
Протягом березня та квітня цього року рівень лави зріс, тож лава почала виливатися.
Через два тижні лава просто зникла з поля зору.
Повзучий потік лави
Лава з вулкана Кілауеа одна з найгарячіших на Землі.
Після того, як магма виходить через тріщини, на поверхні швидко утворюється скоринка.
Проте всередині лава досі рідка та червона.
Місцями свіжа лава виривається зсередини потоку, утворюючи вузький потік.
Вогняні завіси лави
Геологи безперервно спостерігають за Кілауеа з 1912 року й отримали просте розуміння того, як магма тече під вулканом.
Вона піднімається із земної мантії під вершиною, а потім тече вздовж підземних переломів.
У цій фазі виверження рух магми викликає розкриття нових розломів на поверхні.
Деякі з цих розломів просто дозволяють виходити гарячим газам; інші перетворюються на відкриті тріщини, з яких вириваються вогняні завіси з лави.
Вибухові стовпи
Змішування підводних вод та гарячої магми може призводити до спричинених парою вибухів.
Наразі вже відкриті 17 тріщин, через які вириваються небезпечна лава та гази.
Деякі з цих газів, як от діоксин сірки, погіршують якість повітря та спричиняють проблеми з диханням.
Ця активність швидко змінюється і її складно спрогнозувати.