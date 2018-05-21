Регулярні тренування збережуть молодість артерій - вчені

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Дослідження доводять, що чотири-п'ять тренувань на тиждень дозволять зберегти основні артерії у серці пружними.

Два або три сеанси вправ на тиждень не такі ефективні, аби зберегти артерії здоровими. А от частіші тренування - корисніші, вказує дослідження, я якому взяли участь 100 людей за 60 років.

Автори кажуть, що спорт знижує ризик виникнення проблем із серцем, але правильна кількість вправ може призупинити старіння серця і кровоносних судин.

Під час дослідження, яке надрукували в "Journal of Physiology", вчені спершу дізналися, як учасники тренувалися протягом усього їхнього життя, а потім дослідили пружність їхніх артерій.

Артерії - це кровоносні судини, які транспортують кров у серце та інші частини тіла.

З віком кожна з цих "трубок" втрачає свою пружність. Нездоровий спосіб життя також впливає на судини - через накопичення жиру всередині.

Американські дослідники виявили, що 30-хвилинні вправи двічі-тричі на тиждень можуть підтримувати пружність артерій протягом усього життя, насичуючи голову та шию кров'ю.

Ті, хто займається 4-5 разів на тиждень, мають здоровіші артерії, що транспортують кров до живота та грудей.

Однак дослідження не враховувало таких факторів, як дієта, соціальний статус та освіта, які також впливають на здоров'я.

Один з авторів проекту Бенджамін Лівайн сказав: "Це дуже цікава робота, тому що вона дозволить нам розробити комплекси вправ, які допоможуть зберегти серце "молодим".

Як каже пан Лівайн, повернути серцю "молодість" неможливо після 70 років. Тому спортом варто почати займатися у молодому віці.