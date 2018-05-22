Procrastbaking - новий спосіб уникнути нудних справ

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Ми всі знаємо це почуття, коли багато роботи, а єдине, чого хочеться - об'їстися тортом.

Саме тому й виник флешмоб "procrastibaking" від слова прокрастинація (схильність відкладати неприємні завдання на потім) та випікання.

Іншими словами, ви зволікаєте зі справами шляхом випікання.

Суть флешмобу - спекти страву, а потім викласти фото в Instagram, перш ніж усе з'їсти.

Цей термін сколихнув соціальні мережі торік, перед екзаменаційними сесіями.

Зараз в Instagram вже понад 26 000 різних фотографій із тегом #procrastibake.

Навіщо переїжджати на іншу квартиру, якщо можна переселити печиво.. до свого рота?

Ці студенти повинні отримати диплом з образотворчого мистецтва, тому що ці кекси - це витвір мистецтва.

Ви можете з’їсти попрану білизну? Ні? Тоді ми знаємо, чим вам краще зайнятися!

І звичайно, через лихоманку від королівського весілля, чому б у такий видатний день не спекти торт?

За словами Джулії Москін з New York Times, багато прокрастинаторів навмисно обирають довгі та складні рецепти, аби не займатися обов'язками чи підготовкою до екзаменів.

За її словами, випікання під час прокрастинації має бути спонтанним. Ніхто не захоче йти до магазину за продуктами, щоб щось випекти.

"Прокрастинатор має вірити, що можна одночасно працювати над документом, каструлями та відділяти яєчний білок від жовтка. Похід в магазин за какао-порошком руйнує саму ідею гаяння часу через випічку".

Хейзел Шехан, шкільна вчителька в Лімеріку, Ірландія, розповіла BBC Three, що процес випікання та прокрастинації так її захопив, що вона присвятила цьому процесу цілий блог.

"Я печу зараз від трьох до чотирьох разів на тиждень", - каже вона. "Школярі від цього у захваті, на відміну від моєї талії", - каже вчителька.

Вона каже, що почала випікати, щоб уникати домашніх справ.

А от шестеро університетських друзів - Емі, Аліса, Кеті, Хейді, Лідія та Люсі, - кажуть, що насправді вони не відчувають, що просто витрачають час.

"Це наче досягнення, яке знімає певну провину через зволікання. А ще приємно експериментувати і долати стрес від навчання", - кажуть вони в інтерв’ю для BBC Three.

От і я, замість того, щоб дописувати цю статтю, іду пекти шоколадний пиріг.

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