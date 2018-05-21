Х'ю Грант одружиться з матір'ю трьох своїх дітей

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Один із найбільш жаданих холостяків Голлівуду вирішив одружитися.

57-річний Х'ю Грант обміняється обручками з матір'ю трьох своїх дітей - шведською телепродюсеркою Анною Еберштайн.

Кілька видань опублікували фото оголошення про шлюб.

У актора - п'ятеро дітей, двоє з них - від попередньої партнерки Тінглан Хонг.

39-річна Еберштайн народила першу дитину від Гранта у 2012 році. Друга, донька, з'явилася на світ у 2015 році.

Цього березня колишня подруга Гранта Ліз Гарлі розповіла, що у пари народилася третя дитина, про стать якої не повідомляли.

Х'ю Грант знімався у таких фільмах як "Чотири весілля і один похорон", "Ноттінг Гілл" і "Паддінгтон 2".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "Паддінгтоні-2" Грант зіграв негативного персонажа

Крім того, його можна побачити в новій драмі BBC "Дуже британський скандал", де він грає опального парламентаря Джеремі Торпа.

Серіал заснований на книжці про першого британського політика, який постав перед судом за звинуваченням у змові та підбурюванні до вбивства.

У червні 1995 року його арештували в Лос-Анжелесі за непристойну поведінку з повією Дайвін Браун. Він не оскаржував звинувачення, і йому присудили штраф у 800 фунтів.

Поліцейські простежили за машиною актора після того, як побачили, як він підібрав Браун у районі, де буває багато повій.

Копирайт изображения PA Image caption Грант із колишньою дівчиною Ліз Гарлі. Вони досі залишаються друзями

Цього року Грант урегулював у суді суперечку з Mirror Group Newspapers через злам свого телефону.

Як розуміють, зірка отримає від цієї видавничної групи шестизначну компенсацію.

Грант збирається пожертвувати її активістській групі Hacked Off, яка спеціалізується на зловживаннях із боку ЗМІ.

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