Гаррі та Меган показали офіційні весільні фото
- 21 травня 2018
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Герцог і герцогиня Сассекські оприлюднили три офіційні фотографії з дня весілля.
Два з них - це групові фото з дружками та пажами, а також близькою родиною.
Пара дякує всім, хто всяв участь у суботній церемонії, повідомив Кенсінгтонський палац.
"Їх Королівські Високості задоволені офіційними портретами", - сказано також у заяві.
Світлини зняв фотограф Алексі Любомірскі.
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