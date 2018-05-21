Гаррі та Меган показали офіційні весільні фото

Копирайт изображения DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

Герцог і герцогиня Сассекські оприлюднили три офіційні фотографії з дня весілля.

Два з них - це групові фото з дружками та пажами, а також близькою родиною.

Копирайт изображения DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Image caption З родини Меган на весіллі була присутня тільки її мати Дорія Регленд

Пара дякує всім, хто всяв участь у суботній церемонії, повідомив Кенсінгтонський палац.

"Їх Королівські Високості задоволені офіційними портретами", - сказано також у заяві.

Копирайт изображения DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Image caption Наречена мала десятьох дружок і пажів. Серед них були, зокрема, діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон - принцеса Шарлотта і принц Джордж

Світлини зняв фотограф Алексі Любомірскі.

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