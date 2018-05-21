На Волині французу дали 6 років за підготовку теракту під час Євро-2016
На Волині на 6 років ув’язнили француза Грегуара Муто, який, за даними слідства, планував теракти під час Євро-2016 у Франції.
Про це BBC News Україна повідомили у Любомльському районному суді.
Там уточнили, що суд пішов у нарадчу кімнату ще у п’ятницю, а вирок оголосив у понеділок.
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Як нагадали у Генпрокуратурі, француза затримали рівно два роки тому на пункті пропуску "Ягодин".
Він намагався перевезти через кордон значну кількість зброї.
Слідство з’ясувало, що пан Муто домовився купити зброю в Маріуполі у військовослужбовця Нацгвардії за 16 тисяч євро.
Йшлося про 5 автоматів Калашникова з набоями, два ручних протитанкових гранатомети "РПГ-7В", 125 кг тротилу та 100 електродетонаторів.
Та український військовий повідомив СБУ і всі подальші дії координував із силовиками, щоб злочинця затримати.
Суд визнав 27-річного громадянина Франції винним у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терористичного акту.
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Як повідомляло СБУ влітку 2016 чоловік планував одночасно підірвати кілька мостів, мусульманську мечеть, єврейську синагогу та громадські заклади, залучені до проведення футбольного чемпіонату Євро-2016.
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