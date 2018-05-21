Копирайт изображения СБУ Image caption Грегуара Муто СБУ затримала ще 2 роки тому

На Волині на 6 років ув’язнили француза Грегуара Муто, який, за даними слідства, планував теракти під час Євро-2016 у Франції.

Про це BBC News Україна повідомили у Любомльському районному суді.

Там уточнили, що суд пішов у нарадчу кімнату ще у п’ятницю, а вирок оголосив у понеділок.

Як нагадали у Генпрокуратурі, француза затримали рівно два роки тому на пункті пропуску "Ягодин".

Він намагався перевезти через кордон значну кількість зброї.

Слідство з’ясувало, що пан Муто домовився купити зброю в Маріуполі у військовослужбовця Нацгвардії за 16 тисяч євро.

Йшлося про 5 автоматів Калашникова з набоями, два ручних протитанкових гранатомети "РПГ-7В", 125 кг тротилу та 100 електродетонаторів.

Копирайт изображения СБУ

Та український військовий повідомив СБУ і всі подальші дії координував із силовиками, щоб злочинця затримати.

Суд визнав 27-річного громадянина Франції винним у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терористичного акту.

Як повідомляло СБУ влітку 2016 чоловік планував одночасно підірвати кілька мостів, мусульманську мечеть, єврейську синагогу та громадські заклади, залучені до проведення футбольного чемпіонату Євро-2016.

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