Подарунки з королівського весілля продають в інтернеті

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За два дні після головної суспільної події року в Британії - весілля принца Гаррі і Меган Маркл - в продажу на інтернет-аукціонах з'явилися подарункові пакети, які давали гостям урочистостей у Віндзорі.

На онлайн-аукціоні e-Bay зараз у продаж виставлені дев'ять таких пакетів. Вартість деяких з них досягає тисячі фунтів.

"Не пропустіть цю унікальну можливість, єдиний шанс в житті отримати частинку історії королівського дому", - рекламує подарунок один з продавців.

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Подарункові пакети отримали 2640 гостей з числа "простих" представників публіки.

Їх запросили до Віндзорського замку, але не на саму церемонію в церкві.

Серед них були 100 місцевих школярів, 200 співробітників благодійних організацій, пов'язаних з Гаррі і Меган, 610 жителів Віндзора і 530 осіб, які обслуговують королівські палаци і працюють в королівських маєтках.

На вінчанні ж були присутні 600 осіб, серед яких Джордж Клуні і його дружина Амаль, Опра Уїнфрі, Девід і Вікторія Бекхеми. Їм подарункові пакети не передбачалися.

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У подарунковому пакеті, прикрашеному ініціалами молодят HM, містяться:

буклет про весільну церемонію

паличка пісочного печива

шоколадна монета

пляшка води

магніт на холодильник

купон на двадцятивідсоткову знижку в подарунковій крамниці Віндзорського замку.

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