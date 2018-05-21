Барак та Мішель Обами знайшли собі нове заняття

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пара залишила Білий дім на початку 2017

Барак і Мішель Обами підписали багаторічний контракт з компанією Netflix, яка займається виробництвом і показом в інтернеті фільмів і телепередач.

44-й президент США і його дружина будуть знімати для Netflix фільми і серіали на найрізноманітніші теми, в тому числі, можливо, займуться документальним і науково-популярним кіно, а також серіалами і екранізацією літературних творів.

Спеціально для цього Обами заснували власну компанію під назвою Higher Ground Productions, яка і підписала контракт з Netflix.

"За часів, коли ми працювали в державному апараті, одними з найпростіших радощів для нас було зустрічати неймовірних людей з усіх сфер життя, допомагати їм ділитися своїм досвідом з широкою аудиторією, - йдеться в заяві Барака Обами. - Тому ми з Мішель так натхнені нашим партнерством з Netflix і сподіваємося, що зможемо допомогти виростити талановиті, творчі голоси, які здатні просувати ідеї співчуття і розуміння між людьми, допомагати їм ділитися своїми історіями з рештою світу ".

Повідомляється, що Обами будуть працювати не тільки за кадром, але і в кадрі. Разом і окремо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Netflix відомий своїми телесеріалами, документальними та науково-популярними фільмами про різні сфери життя

Мішель Обама, в свою чергу, зазначила, що "вони з Бараком завжди вірили в силу розповідачів - вони надихали нас, змушували по-новому поглянути на світ навколо і допомагали відкрити іншим наші думки і наші серця".

Представник Netflix Тед Сарандос підтвердив факт підписання контракту. За його словами, Барак і Мішель Обами - одні з найбільш шанованих і широко відомих у світі публічних фігур, і у них є унікальна можливість досліджувати і відзначати історії людей, які зробили значний внесок в свою соціальну групу - тих, хто прагне змінити світ на краще.

"Ми неймовірно горді, що вони (Барак і Мішель Обама, -Ред.) вибрали Netflix як майданчик для реалізації своєї неймовірної здатності розповідати історії", - заявив Сарандос.

Колишня особиста помічниця Барака Обами за часів його роботи в Білому домі, Фіріал Говашірі, також працює в Netflix - вона одна з топ-менеджерів компанії.

Фільми, які вже в найближчому майбутньому планується зняти за участю колишнього президента США і його дружини, будуть доступні всім 125 мільйонам передплатників Netflix в 190 країнах світу.

Сервіс відомий своїми телесеріалами, документальними та науково-популярними фільмами про різні сфери життя.

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