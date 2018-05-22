США вводять проти Ірану санкції та чекають реакції Європи

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Держсекретар США Майк Помпео оголосив про введення проти Ірану "найжорсткіших санкцій за всю історію країни".

За його словами, після введення таких заходів Ірану доведеться боротися за виживання своєї економіки.

США планують тісно співпрацювати з союзниками в регіоні, аби стримати агресію Ірану.

При цьому держсекретар США назвав 12 умов, які Тегеран має виконати для підписання нової угоди. Адже 8 травня президент США оголосив про вихід з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

Умови від США

Серед основних умов Вашингтон назвав вивід іранських військ з Сирії та припинення підтримки повстанців у Ємені.

Також Іран має надати МАГАТЕ повний звіт про свою минулу ядерну діяльність та оголосити безстрокове зобов'язання не відновлювати її.

Окрім того, серед умов - припинити "загрозливу поведінку" щодо сусідів, включаючи "загрози знищити Ізраїль, а також запустити ракети в Саудівську Аравію та ОАЕ".

США вимагають, аби Іран звільнив усіх американців та їх союзників, які утримуються в Ірані за надуманими звинуваченнями.

За словами Майка Помпео, санкції знімуть, коли Вашингтон побачить справжні зміни в політиці Ірану.

"Ми здійснимо безпрецедентний фінансовий тиск на іранський режим. Лідери Тегерана безсумнівно відчують нашу серйозність. Іран більше не матиме карт-бланш, аби домінувати на Близькому Сході", - сказав він.

Що відповів Іран?

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Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у відповідь заявив, що "імітація дипломатії США - це лише повернення до старих звичок: вони залишаються у полоні своїх ілюзій та провальної політики".

Іранський міністр пообіцяв продовжити пошуки рішення разом з іншими країнами-учасницями угоди.

Реакція інших країн

Ізраїль, який з самого початку протестував проти цієї угоди, привітав рішення Трампа про вихід з неї.

Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія та Китай засудили американського президента та пообіцяли продовжити виконувати свої зобов'язання.

Деякі великі компанії Європи вже почали бізнес з Іраном і тепер їм доведеться обирати - згортати свої справи у цій країні, або потрапити під санкції.

Серед найбільших угод, які можуть анулювати:

Французький енергетичний гігант Total підписав угоду на 5 млрд доларів, аби брати участь в розробці газового родовища

Норвезька компанія Saga Energy підписала угоду на 3 млрд доларів з будівництва сонячних електростанцій

Угода з Airbus про поставки 100 літаків

Держсекретар США заявив, що очікує реакції від європейських союзників та інших країн.

"Ми вітаємо всі країни, які втомилися від ядерних загроз, тероризму, розповсюдження ракет та жорсткості режиму, який спокійно сіє хаос серед невинних людей", - сказав він.

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