Японський альпініст увосьме пішов на Еверест і загинув

Копирайт изображения AFP Image caption Нобуказу Курікі останні дев'ять років намагався підкорити Еверест

Японський альпініст Ноюуказу Курікі загинув при восьмій спробі вийти на Еверест.

Останні дев'ять років він намагався вийти на вершину без використання додаткового кисню.

Японцю залишалося підкорити цю вершину, аби завершити програму "Сім вершин", суть якої - побувати на головних вершинах шести частин світу.

Досі без додаткового кисню на Еверест змогли вийти лише кілька десятків альпіністів.

Знайшли в наметі

Тіло 35-річного альпініста в понеділок знайшли в наметі шерпи на висоті 7400 метрів - за 1400 метрів від вершини.

У 2012 році Курікі кілька днів провів у сніговій печері, де рятувався від негоди.

Після тієї спроби вийти на Еверест він відморозив дев'ять пальців на руках, які довелося ампутувати. Проте це не зупинило японського альпініста, і в 2015 році він знову спробував підкорити вершину, і знову - безуспішно.

Під час останньої спроби вийти на гору Курікі багато писав в соцмережах та викладав відео. 20 травня він написав: "Я відчуваю біль та складність цієї гори".

Тіло японця доставлять до столиці Непалу, розказав Reuters представник непальського міністерства туризму.

Травневі підкорення

Копирайт изображения AFP Image caption Кожен рік дозвіл на підкорення Евересту отримують 300 альпіністів

Минулого тижня четверо українських альпіністів підкорили Еверест. Однак, при спуску в них виникли проблеми зі здоров'ям, двох із них госпіталізували з обмороженнями.

А кілька тижнів тому вершину підкорив китаєць, який втратив на ній у 1975 році обидві ступні.

Еверест (непальська назва - Сагарматха, тібетська - Джомолунгма, китайська - Шенмуфен) - найвища вершина світу. Її висота - 8848 метрів.

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