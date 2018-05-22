Німецька поліція зупиняє в аеропорту сім'ї, які прогулюють школу

Копирайт изображения AFP Image caption Німецька поліція виявляє батьків, які їдуть з дітьми відпочивати у шкільний період

Німецька поліція проводить перевірки в аеропорту на півдні країни, аби виявити родини, які їдуть відпочивати з дітьми під час шкільних занять.

Батьки пояснили, що вирушають відпочивати під час шкільного навчання, щоб зекономити. Адже під час канікул ціни зростають.

Правоохоронці виявили 10 таких сімей та відправили інформацію про них до чиновників з питань освіти Баварії, пишуть німецькі ЗМІ.

В Німеччині батьки юридично зобов'язані відправляти своїх дітей до школи.

У поліції повідомили, що таким родинам дозволили відлетіти у відпустку. "Було б непропорційно повернути дітей до школи, оскільки сім'ї заплатили за свій відпочинок", - пояснив представник місцевої поліції ВВС.

Сайт The Spiegel повідомив, що у батьків тепер є два тижні, аби пояснити, чому вони забрали дітей зі школи. Якщо причина не є достатньою поважною, такі родини можуть оштрафувати на суму до 1000 євро.

Минулого року у Великій Британії схожа справа потрапила до Верховного суду. Він виніс рішення проти Джона Платта, який забрав свою доньку зі школи, аби поїхати до Флориди.

За цим рішенням, батьків можуть оштрафувати за відсутність дитини у школі без поважної причини.

Законодавство в німецьких регіонах різне, але штрафи за прогулювання школи для батьків досить поширені.

Видання Sächsische Zeitung повідомляє, що минулого року за прогулювання школи виписали 5680 таких штрафів, надходження до місцевого бюджету склали 618 тис. євро.

Копирайт изображения AFP Image caption Сім'ї хотіли відпочити з дітьми у шкільний період, аби зекономити

Що в інших країнах?

В Австрії влада збільшує покарання для батьків у подібних справах. У січні міністр освіти Гайнц Фассман оголосив про штрафи від 110 до 660 євро для батьків, чиї діти прогулюють школу.

Штраф буде збільшуватися залежно від того, як довго дитина відсутня.

У Франції розраховують на діалог між школою та батьками в питанні прогулів. Проте в результаті можуть стягнути і штраф у розмірі 135 євро, повідомляє видання LCI.

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