Логотипи Газпрому таки прибрали з фан-зони в Києві

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З фан-зони на Хрещатику прибрали логотипи російської компанії "Газпром", повідомив представник Київської міської адміністрації з питань підготовки до фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мирошніченко.

У повідомленні на сайті КМДА він пояснює, що згадування "Газпрому" серед спонсорів стало "неприємною несподіванкою".

У зв'язку з цим місто почало додаткові перемовини з УЄФА про вирішення цього питання.

"Дії з боку Росії: анексія Криму, війна на Сході, і, як наслідок, наше ставлення до всіх і всього, що пов'язане з країною-агресором, на жаль, зрозумілі не всім у світі. Проте, я сподіваюсь, що ми таки знайдемо повне розуміння з боку УЄФА", - сказав пан Мирошніченко.

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Реклама російського "Газпрому" обурила фанів та киян, вони активно критикували таку рекламу в центрі столиці у соцмережах.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться увечері 26 травня на НСК "Олімпійський". У фінал вийшли "Реал Мадрид" та "Ліверпуль".

"Фестивальне містечко" - традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА.

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