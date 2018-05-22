В Індії поширюється смертельний вірус Ніпах, від якого немає вакцини

Копирайт изображения Getty Image caption На вулицях індійського міста Кожикоде через спалах вірусу Ніпах збільшилася кількість людей у медичних масках

Уряд Індії оголосив, що в штаті Керала в південно-західній частині країни дев'ять людей загинули через зараження вірусом Ніпах.

Від цього вкрай небезпечного вірусу, поширення якого викликає занепокоєння Всесвітньої організації з охорони здоров'я, немає вакцин, а 70% хворих помирають.

Аналізи підтвердили наявність вірусу Ніпах в трьох загиблих, інші шість зразків поки перевіряють. Ще 25 осіб госпіталізовані з симптомами цієї інфекції в індійському місті Кожикоде.

Вірус Ніпах (NIV, Nipah henipavirus) очолює перелік із 10 найбільш небезпечних інфекційних захворювань, спалахи яких Всесвітня організація охорони здоров'я вважає найбільш вірогідними.

Міністр охорони здоров'я штату Керала Раджив Седанандан розповів BBC, що медсестра, яка доглядала за пацієнтами, теж померла.

"Ми відправили зразки крові та рідину можливих жертв вірусу в Національний інститут вірусології в Пуні. Поки в нас є підтвердження, що Ніпах викликав три смерті, - пояснив він. - Ми намагаємося не дозволити хворобі поширитися, оскільки її лікування пов'язане тільки з підтримувальною терапією".

Природні переносники вірусу - летючі лисиці, близькі родичі кажанів, які харчуються фруктами. Чиновники повідомляли, що в будинках загиблих від інфекції знаходили манго, надкушені летючими лисицями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Летючі лисиці є природними переносниками вірусу Ніпах

Що таке вірус Ніпах і якими є його симптоми

Ніпах - інфекція, яка передається людині від тварин.

Вперше інфекцію виявили у 1999 році, коли захворіли фермери в Малайзії та Сінгапурі, які розводили свиней.

Тоді повідомлялося про 300 хворих, понад 100 людей загинули. Аби зупинити епідемію, довелося приспати більше мільйона свиней. Це сильно вдарило по економіці Малайзії.

Щоб уникнути хвороби, досить було не контактувати з хворими свинями та крилановими, а також не пити сирий пальмовий сік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У штаті Керала через спалах вірусу намагаються ловити летючих лисиць

Симптоми хвороби - жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому.

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