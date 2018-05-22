Масове отруєння грибами в Ірані: сотні людей в лікарнях, є померлі
Понад тисяча людей на заході Ірану отруїлися внаслідок споживання диких грибів.
Щонайменше 15 людей померли, сотні потрапили до лікарень. Більшість загиблих - з провінції Керманшах.
Не існує ефективного лікування для такого отруєння, повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.
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Принаймні, двом людям мусили пересадити печінку.
Влада рекомендує населенню не купувати зібрані на природі гриби, а купувати їх в супермаркетах.
За інформацією Перської служби ВВС, гриби в Ірані іноді продають на вулицях.
За даними агентства Tasnim, гриби, які призвели до численних випадків смертей, виросли у гірських районах західного Ірану після весняних злив.
Зливи сприяли появі безпрецендентної кількості грибів в цій місцевості. Деякі отруйні гриби дуже важко відрізнити від їстівних, і тому вони часто потрапляють на місцеві ринки.
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