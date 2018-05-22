Масове отруєння грибами в Ірані: сотні людей в лікарнях, є померлі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досі не зрозуміло, які саме гриби призвели до масового отруєння

Понад тисяча людей на заході Ірану отруїлися внаслідок споживання диких грибів.

Щонайменше 15 людей померли, сотні потрапили до лікарень. Більшість загиблих - з провінції Керманшах.

Не існує ефективного лікування для такого отруєння, повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

Принаймні, двом людям мусили пересадити печінку.

Влада рекомендує населенню не купувати зібрані на природі гриби, а купувати їх в супермаркетах.

За інформацією Перської служби ВВС, гриби в Ірані іноді продають на вулицях.

За даними агентства Tasnim, гриби, які призвели до численних випадків смертей, виросли у гірських районах західного Ірану після весняних злив.

Зливи сприяли появі безпрецендентної кількості грибів в цій місцевості. Деякі отруйні гриби дуже важко відрізнити від їстівних, і тому вони часто потрапляють на місцеві ринки.

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