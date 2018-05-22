Путч проти Ердогана: 104 турецьких екс-офіцера отримали довічне ув’язнення
Суд в турецькому місті Ізмір засудив до довічного ув'язнення 104 колишніх армійських офіцерів за звинуваченням в спробі перевороту та вбивства президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Їх засудили на "обтяжене довічне ув'язнення", що означає більш суворі умови утримання, ніж в інших засуджених до цієї міри покарання.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв повернути смертну кару, аби покарати заколотників. Він зазначив, що путчисти мають носити таку ж форму, як в'язні у таборі для підозрюваних у джихадизмі в Гуантанамо.
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Спроба військового перевороту в Туреччині відбулася 15 липня 2016 року. Тоді щонайменше 260 людей загинули та понад дві тисяч були поранені внаслідок зіткнень між прихильниками пана Ердогана та заколотниками.
Турецький уряд з того часу звільнив 150 тисяч державних службовців та арештував близько 50 тисяч чоловік. Їх підозрювали у близькості до релігійної організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого президент Ердоган вважає ініціатором спроби перевороту. Пан Гюлен, який з 1999 року проживає у США, заперечує будь-яку причетність до заколоту.
Всього перед судом в турецькому місті Ізмір постали 280 колишніх військових.
Як повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu, 21 людина отримала 20 років ув'язнення за "сприяння у вбивстві президента", а 31 обвинуваченого засудили до 7-11 років за "членство в терористичній організації".
Опоненти президента Ердогана звинувачують його у використанні боротьби з організацією Фетхуллаха Гюлена для розправи з опозицією.
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