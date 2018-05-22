Путч проти Ердогана: 104 турецьких екс-офіцера отримали довічне ув’язнення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед судом за звинуваченням у спробі вбивства президента рдогана постали майже 300 людей, 104 з них отримали довічне ув'язнення

Суд в турецькому місті Ізмір засудив до довічного ув'язнення 104 колишніх армійських офіцерів за звинуваченням в спробі перевороту та вбивства президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Їх засудили на "обтяжене довічне ув'язнення", що означає більш суворі умови утримання, ніж в інших засуджених до цієї міри покарання.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв повернути смертну кару, аби покарати заколотників. Він зазначив, що путчисти мають носити таку ж форму, як в'язні у таборі для підозрюваних у джихадизмі в Гуантанамо.

Спроба військового перевороту в Туреччині відбулася 15 липня 2016 року. Тоді щонайменше 260 людей загинули та понад дві тисяч були поранені внаслідок зіткнень між прихильниками пана Ердогана та заколотниками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Туреччини Реджеп Ердоган спочатку обіцяв знову запровадити смертну кару, аби покарати звинувачених у путчі

Турецький уряд з того часу звільнив 150 тисяч державних службовців та арештував близько 50 тисяч чоловік. Їх підозрювали у близькості до релігійної організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого президент Ердоган вважає ініціатором спроби перевороту. Пан Гюлен, який з 1999 року проживає у США, заперечує будь-яку причетність до заколоту.

Всього перед судом в турецькому місті Ізмір постали 280 колишніх військових.

Як повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu, 21 людина отримала 20 років ув'язнення за "сприяння у вбивстві президента", а 31 обвинуваченого засудили до 7-11 років за "членство в терористичній організації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фетхуллах Гюлен заперечує причетність до путчу в Туреччині

Опоненти президента Ердогана звинувачують його у використанні боротьби з організацією Фетхуллаха Гюлена для розправи з опозицією.

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