Вас переслідує свиня? Викликайте поліцію

Копирайт изображения North Ridgeville Police Department

Поліція звикла до незвичайних викликів, однак мешканець американського штату Огайо здивував навіть їх.

Чоловік зателефонував у відділок і поскаржився, що його переслідує порося.

Спочатку правоохоронці подумали, що той був під дією алкоголю або наркотиків.

"(Ми) порадили, вочевидь, п'яному хлопцеві, швидше йти з бару додому о 5 ранку", - написали вони у Facebook.

Однак, коли прибули на місце виклику, побачили цілком тверезого потерпілого, який дійсно йшов додому і хотів зробити це без супроводу "живого бекону".

Чоловіка переслідувало порося, яке втекло від господаря, і він не міг дати тому ради.

Офіцер заманив тварину на заднє сидіння свого авто і навіть зробив фото "злочинця".

Порося відвезли до поліцейського собачого розплідника і на наступний день вранці повернули законному власнику.

"Тим, хто вважає себе гуру гумору і сміху, ми розкажемо про порося в поліцейській машині - от, де справжня іронія!" - кепкують правоохоронці.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.