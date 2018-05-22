Вас переслідує свиня? Викликайте поліцію

  • 22 травня 2018
A man in the Ohio town of Elyria was not too keen on bringing home the bacon Копирайт изображения North Ridgeville Police Department

Поліція звикла до незвичайних викликів, однак мешканець американського штату Огайо здивував навіть їх.

Чоловік зателефонував у відділок і поскаржився, що його переслідує порося.

Спочатку правоохоронці подумали, що той був під дією алкоголю або наркотиків.

"(Ми) порадили, вочевидь, п'яному хлопцеві, швидше йти з бару додому о 5 ранку", - написали вони у Facebook.

Однак, коли прибули на місце виклику, побачили цілком тверезого потерпілого, який дійсно йшов додому і хотів зробити це без супроводу "живого бекону".

Чоловіка переслідувало порося, яке втекло від господаря, і він не міг дати тому ради.

Офіцер заманив тварину на заднє сидіння свого авто і навіть зробив фото "злочинця".

Порося відвезли до поліцейського собачого розплідника і на наступний день вранці повернули законному власнику.

"Тим, хто вважає себе гуру гумору і сміху, ми розкажемо про порося в поліцейській машині - от, де справжня іронія!" - кепкують правоохоронці.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

Новини на цю ж тему