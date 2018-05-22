Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кеті Перрі більше сподобалася сукня Кейт Міддлтон (справа)

Кеті Перрі, співачка і суддя телешоу American Idol, розкритикувала весільну сукню Меган Маркл.

Герцогині забракло "ще однієї примірки", сказала співачка виданню Entertainment Tonight.

Перрі також натякнула, що сукня Givenchy поступилася вбранню від Alexander McQueen, яке носила в день весілля герцогиня Кембриджська. "Кейт виграла", - сказала зірка.

Та попри критику, Перрі відзначила, що дуже рада за пару.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кеті Перрі відома своїм екстравагантним стилем

"Я би влаштувала ще одну примірку, - заявила Перрі про сукню Меган. - Я ніколи не приховую правди. Тільки одна примірочка - але я все одно тебе люблю".

Дизайн сукні герцогині Сассекської тримався в секреті і став відомий лише тоді, коли вона увійшла в каплицю Святого Георгія у суботу.

Біле вбрання із вирізом "човником" розробила британська дизайнерка Клер Вейт Келлер - перша жінка, яка стала художнім директором французького дому моди Givenchy.

Кенсінгтонський палац повідомив, що герцогиня тісно співпрацювала з дизайнеркою.

Копирайт изображения EPA Image caption Офіційне весільне фото герцога і герцогині Сассекських

Утім, Перрі також похвалила герцогиню за її гуманітарну роботу і суспільну свідомість.

"Те, що вона робить, її гуманітарні зусилля - це неймовірно", - сказала вона.

"Те, що вона феміністка - мені це дуже подобається. Я підтримую її як жінку, люблю і бажаю їм обом усього найкращого", - додала Перрі.

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