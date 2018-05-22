Поліція звинуватила 35 футбольних клубів України у "договірняках"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Жодну людину під час спецоперації не затримали

Поліція провела спецоперацію з виявлення причетних до організації масштабної схеми "договірних" футбольних матчів в Україні. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков. Він також оприлюднив відео, на якому детально розповідають про це розслідування.

У корупції в українському футболі підозрюють понад 320 осіб у 57 епізодах. Серед них є арбітри, гравці, тренери та керівники клубів різних ліг України.

Загалом поліція задокументувала діяльність п'яти злочинних груп у десяти областях.

Про підозру повідомили не тільки гравцям, а й самим організаторам схем, заявив Арсен Аваков. Проте жодних затримань не було.

"Не бачимо необхідності наразі затримувати та кидати до камер людей. Для нас важливіше знищення цього явища в українському футболі", - заявив журналістам заступник голови Нацполіції Ігор Купранець.

Договірні матчі відбувались одразу в 4 лігах. До матчів з "фіксованим результатом" можуть бути причетні одразу 35 клубів.

Переважно це клуби нижчих ліг. З Прем'єр-ліги у договірних матчах підозрюють луганську "Зорю", полтавську "Ворсклу" та донецький "Олімпік".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Поліція розслідувала корупцію у футболі два роки

У відео також фігурували такі команди: ФК "Миколаїв", ФК "Балкани", "Волинь", "Геріос", ФК "Суми", "Кремінь", чернігівська "Десна", "Жемчужина", ФК "Нива", "Інгулець", "Говерла", "Таврія", ФК "Олександрія", "Колос", черкаський "Дніпро", ФК "Полтава", "Оболонь", "Зірка" Кропивницький, "Охтирка", "Буковина", "Енергія", "Прикарпаття", "Нікополь" та "Кристал".

Частини цих клубів вже не існує.

"Для отримання "правильного" результату у матчі використовували будь-які методи: від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів, до залякування та погроз. Суми "нагороди" за кожен результат - перемогу чи нічию - складають від 30 до 100 тисяч гривень", - заявив Арсен Аваков.

Image caption Про попередні результати розслідування журналістам розповіли голова Нацполіції Сергій Князєв, антикорупційний прокурор Назар Холодницький та президент Федерації футболу Андрій Павелко.

За його даними, відомі до початку договірних матчів рахунки давали можливість заробляти великі суми на тоталізаторі. Цей бізнес нібито давав "організаторам" замовних матчів до 5 мільйонів доларів прибутку на рік.

Від 2015 року в Україні запроваджена відповідальність за участь в організації договірних матчів.

Історія договірняків

У 2015 році Верховна Рада ухвалила спеціальний закон, яким запровадила адміністративну та кримінальну відповідальність за вплив на результати офіційних спортивних змагань з метою отримання неправомірною вигоди.

Покаранням за це може бути штраф від 200 неоподаткованих мінімумів до ув'язнення на 5 років.

Згодом голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький став першим віце-президентом Федерації футболу та пообіцяв сприяти боротьбі з корупцією в українському футболі.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу, що займається виявленням договірних матчів, очолив відомий італійський спеціаліст Франческо Баранка.

Попри це, сьогоднішні обшуки та затримання стали першими гучними антикорупційними справами в українському футболі.

До цього найбільшим скандалом була ситуація з договірним матчем між харківським "Металістом" і львівськими "Карпатами" у 2008 році.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ініціатором криміналізації футбольних договірних матчів був президент ФФУ Андрій Павелко

19 квітня 2008 року "Металіст" та "Карпати" зіграли з рахунком 4:0. Після матчу розгорівся скандал - харківський та львівський клуби звинуватили у тому, що матч був договірним.

У жовтні 2010 року апеляційний комітет Федерації футболу України довічно усунув від будь-якої футбольної діяльності екс-гравця "Карпат" Сергія Лащенкова і на п'ять років дискваліфікував спортивного директора "Металіста" Євгена Краснікова.

Клуби подали апеляцію до Спортивного суду в Лозанні, який у 2013 році підтвердив вину клубів в організації договірних матчів.

Міжнародний суд ухвалив рішення позбавити ФК "Металіст" бронзових нагород сезону 2007/2008. "Карпатам" і "Металісту" до того ж присудили штраф у 25 тисяч доларів.

Штрафи також змусили заплатили багатьох посадовців обох клубів, а також кількох гравців, яких також дискваліфікували на різні терміни.

У той час в Україні не було кримінальної чи адміністративної відповідальності за участь у договірних матчах, а тому правоохоронн органи цією справою не займались.