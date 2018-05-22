Україна зробила ривок в Індексі паспортів

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Україна посіла 38 місце у міжнародному Індексі паспортів. За даними укладачів рейтингу, український паспорт дає можливість вільно відвідати 128 країн.

Цей індекс укладає міжнародна компанія Henley & Partners, що надає консультації з питань громадянства.

У підрахунках використовуються дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). Раніше рейтинг називали Індексом візових обмежень.

Україну назвали лідером із покращення позиції - за рік країна подолала 20 сходинок.

Серед інших лідерів з покращення - Грузія та Китай.

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Своє нинішнє 38 місце Україна розділяє із Нікарагуа.

11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Євросоюзу, окрім Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Після цього до безвізового списку для громадян України додалися ще кілька країн, серед яких ОАЕ, Катар, Перу та Уругвай.

Лідером рейтингу є Японія, паспорт якої відкриває вільний в'їзд до 189 країн світу.

Лідери Індексу паспортів

Японія - 189 країн Німеччина, Сінгапур - 188 Фінляндія, Франція, Італія, Південна Корея, Іспанія, Швеція - 187 Австрія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Британія, США - 186 Бельгія, Канада, Данія, Ірландія, Швейцарія - 185

На останньому місці - Афганістан та Ірак, громадяни мають можливість відвідати без візи лише 30 країн.