Цукерберг вибачився перед європейцями

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Під час зустрічі із європейськими депутатами засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився за недоліки соцмережі.

"Впродовж кількох останніх років ми не зробили достатньо, аби запобігти використанню розроблених нами інструментів не не на користь, а на шкоду", - заявив пан Цукерберг у Європейському парламенті.

"Чи йдеться про фейкові новини, іноземне втручання у вибори або дезінформацію, ми не сприймали нашу відповідальність достатньо широко".

"У 2016 ми надто повільно ідентифікували російський вплив на президентські вибори у США. У той час ми були більше зосереджені на більш традиційних кібератаках. Ми виявляли їх і повідомляли користувачів. Але ми не були готові до координованої операції з дезінформації, про які ми знаємо тепер", - заявив пан Цукерберг.

Він повідомив, що до кінця цього року FB подвоїть кількість фахівців, які працюють над тим, аби зробити соцмережу безпечнішою для споживачів, додавши, що ця безпека є важливішою, аніж прибутки компанії.

Копирайт изображения AFP Image caption Не всі радо зустрічали засновника Facebook у Європі

За словами засновника FB, нині соцмережею користуються близько 400 млн європейців. Дублін є штаб-квартирою компанії, а Лондон - найбільшою інженерною базою поза межами США.

Марк Цукерберг згадав ту роль, яку відіграє соцмережа у житті мігрантів, які прибувають до Європи, дозволяючи їм підтримувати постійний зв'язок із рідними, а також роль FB у розвитку малого і середнього бізнесу у Європі.

Він також просив політиків не забувати, як FB допомагає їм напряму спілкуватися із виборцями і доносити свою позицію.

Загалом щодо Європи FB має плани збільшити кількість своїх працівників до 10 тисяч у 12 європейських містах.

Разом із тим Facebook вивів понад 1,5 мільярдів користувачів з-під юрисдикції своєї штаб-квартири в Ірландії, перевівши їх до США, аби уникнути дорогих юридичних процедур, пов'язаних із порушенням європейського законодавства щодо захисту даних.

Спочатку планувалося, що зустріч Марка Цукерберга із європейськими парламентарями має відбуватися за зачиненими дверима. Проте це наразилося на критику як з боку політиків, так і виборців у Європі.

Проте формат зустрічі дуже відрізнявся від свідчення засновника .

Британські парламентарі також хотіли зустрітися із Марком Цукербергом після скандалу із використанням персональних даних користувачів , проте засновник Facebook відмовився.