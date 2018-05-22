Українські військові вперше випробували Джевеліни

Копирайт изображения Прес-служба адміністрації президента України

Петро Порошенко перевірив готовність Збройних сил використовувати американські протитанкові комплекси Джевелін (Javelin), заявила прес-служба президента.

Навчання відбулися на одному з військових полігонів. Де саме, не уточнюється.

Президенту продемонстрували контрольні пуски по наземних цілях, які виконали українські військовослужбовці.

"Вперше в Україні відбулось випробування протитанкового комплексу третього покоління "Джевелін". Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день бойові можливості українських Збройних сил значно зросли", - сказав пан Порошенко.

За його словами, "Джевеліни" є оборонною зброєю, вона буде застосована лише під час "наступів Російської Федерації на позиції українських військ".

1 березня Агентство міноборони США з питань співпраці в галузі безпеки заявило, що Держдепартамент підтримав рішення про передачу Україні комплексів Javelin на суму до 47 млн доларів.

Повідомлялося, що за цим рішенням українська армія отримає: 37 пускових установок Javelin (включно з двома ПТРК для запчастин); 210 ракет до них; тренувальні комплекси; тренінги з використання ПТРК та їхнього технічного забезпечення; послуги з транспортування.

У Держдепі наголошували, що це рішення - частина зусиль США, щоб допомогти Україні захистити територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію".

Росію ці повідомлення обурили. У російському МЗС заявили, що США "перетнули межу, оголосивши про намір надавати Україні озброєння прямої нищівної дії". Москва також заперечує постачання танків сепаратистам на Донбасі.

Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є російські добровольці.