Рада ухвалила закон проти спекулянтів на фіналі ЛЧ

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За перепродаж квитків на жіночий та чоловічий фінали Ліги чемпіонів каратимуть штрафом до 5 тисяч гривень.

Про це йдеться у законі, який ухвалила Верховна Рада для захисту інтелектуальних прав УЄФА під час проведення футбольних матчів 24 та 26 травня у Києві.

Зміни, які закон вносить до Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачають штраф від 30 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто від 510 до 5100 грн, та конфіскацію нелегальних квитків.

Також порушенням вважатиметься реклама про перепродаж квитків та використання квитків в акційних розіграшах без згоди УЄФА.

Ambush-маркетинг

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У документі також йдеться, що його мета - заборона паразитичного маркетингу, який ще називають "амбуш-маркетинг".

Він передбачає будь-яку діяльність, яка може асоціюватися із футбольними заходами УЄФА, але насправді ніякого стосунку до них не має.

Прикладом може бути продаж сувенірів чи використання зображень, схожих на офіційну символіку.

Під час проведення у Києві фіналів Ліги чемпіонів заборонено:

використовувати без дозволу логотипи чи символіку УЄФА або схожих зображень

транслювати заходи фіналу Ліги чемпіонів, без дозволу УЄФА

використовувати квитки на футбольні матчі як приз чи у грі на тоталізаторі

без дозволу продавати товари, роздавати листівки чи розміщувати рекламу у місцях проведення заходів

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