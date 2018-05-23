У США батьки судяться з 30-річним сином, який не хоче "з'їжджати"

Копирайт изображения Google Maps Image caption Будинок, через який сваряться батьки із сином

Батьки 30-річного чоловіка вдалися до рішучих кроків, щоб змусити свого сина з'їхати від них - вони подали до суду.

Згідно з документами у суді, Майкл Ротондо не платить орендну плату, не допомагає у справах та навіть відмовився від батьківських грошей, щоб виїхати.

Крістіна та Марк Ротондо кажуть, що їхній син відмовляється виїжджати, попри наявність уже п'ятьох листів про виселення.

Майкл натомість стверджує, що його не поінформували у законний спосіб про виселення.

Пан та пані Ротондо подали заяву до Верховного суду округу Онондага поблизу Сіракузи (штат Нью-Йорк) 7 травня після місяців безуспішних закликів досвого сина виїхати.

Адвокат Антоні Адоранте розповів Syracuse.com, що пара не знає, як ще можна виселити свого дорослого сина з їхнього будинку.

"Ми вирішили, що ти повинен негайно покинути цей дім", - йдеться у першому листі.

Коли Майкл проігнорував цей лист, його батьки написали відповідне повідомлення про виселення за допомогою свого адвоката.

"Цим документом ви виселяєтеся", - йдеться в повідомленні 13 лютого, яке було підписане пані Ротондо.

"Якщо ви не виїдете до 15 березня 2018 року, будуть застосовані усі юридичні процедури".

По тому пара запропонувала сину 1100 доларів, щоб той виселився.

"Існує робота навіть для таких як ти, без досвіду. Ти мусиш працювати!" - заявили батьки.

Однак до 30 березня стало зрозуміло, що їхній син не збирається залишати їхній дім.

У квітні пан Ротондо пішов до місцевого міського суду, щоб побачити, чи зможе він виселити свого сина.

Але їм сказали, що оскільки Майкл є частиною родини, то їм потрібен суддя Верховного суду.

За інформацією WABC News, Майкл назвав батьківський позов "репресивним" і попросив суд відхилити його.

Слухання у справі сім'ї Ротондо у Верховному Суді відбудуться через кілька тижнів, до 31-го дня народження Майкла.