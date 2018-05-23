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У віці 85 років помер один із навидатніших романістів післявоєнної Америки Філіп Рот, повідомили американські ЗМІ.

Рот отримав всесвітню популярність як автор романів "Випадок Кравця", "Звільнений Цукерман", "Змова проти Америки" та інших.

Він неодноразово номінувався на Нобелівську премію з літератури, але так і не отримав її.

Разом з тим, письменник за своє життя зібрав більшість інших престижних літературних нагород, в тому числі Пулітцерівську премію 1998 року за "Американську пастораль" і Міжнародну Букерівську премію 2011 року.

Читачі часто звертали увагу на присутню в багатьох творах письменника тему єврейського життя, проте сам Рот не погоджувався вважати себе "єврейсько-американським письменником".

"Епітет "єврейсько-американський письменник" для мене не має сенсу, - казав він. - Якщо я не американець, то я - ніхто".

Загалом протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів. Останній з них вийшов 2009 року.

У 2014 році письменник дав інтерв'ю ВВС, яке, згідно з його задумом, стало для нього останнім.

"Гарантую вам, що це мій останній виступ по телебаченню ... і взагалі остання поява на будь-якій сцені де б то не було", - сказав тоді американський класик.