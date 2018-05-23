Копирайт изображения Press Association Image caption Ольга Токарчук (зліва) та перекладачка її роману "Польоти" Дженніфер Крофт

Польська письменниця Ольга Токарчук отримала Міжнародну Букерівську премію.

Пані Токарчук отримала приз у 50 тисяч фунтів за свій роман "Польоти". Вона розділить цей приз з перекладачем її книжки англійською мовою Дженніфер Крофт.

Переможців оголосили на церемонії в Лондоні.

Голова журі, британська письменниця Ліза Аппіньянезі назвала Ольгу Токарчук "письменницею чудової дотепності, уяви та літературного стилю".

У прес-релізі на сайті Міжнародної Букерівської премії "Польоти" назвали "романом з епізодами з XVII сторіччя до сьогодення, пов'язаними темами подорожей та людської анатомії".

Ольга Токарчук народилася у 1962 році у Сулєхові.

В інтерв'ю виданню Молодіжне перехрестя у 2010 році письменниця розповіла про своє походження: "Моя бабця Ольга Токарчук була українкою, дід - поляком, після війни родина розпорошилась, частина лишилась тут, інша замешкала у Польщі, а ще частина - у Франції... Я не знаю української, хоча батько знає... І тут у Львові маю родину, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з Токів біля Тернополя".

Майбутня письменниця закінчила факультет психології Варшавського університету та деякий час працювала психотерапевтом.

Пані Токарчук є автором 8 романів та двох збірок оповідань. Деякі з її творів перекладені українською мовою, зокрема, "Мандрівка людей книги", "Правік та інші часи", "Гра на багатьох барабанчиках", "Останні історії", "Веди свій плуг понад кістками мертвих", "Бігуни".

Письменниця критикує політику чинного польського уряду партії "Право та справедливість", зокрема, щодо відмови приймати біженців.

Дженніфер Крофт - британська перекладачка, яка перекладає літературні твори з польської, української та іспанської мов.

До короткого переліку номінантів премії цього року входили французька письменниця Віржіні Деспентс, південнокорейська письменниця Хан Ган, угорський письменник Ласло Краснохоркай, іспанський письменник Антоніо Муньос Моліна, іракський письменик Ахмед Саадаві.

Що таке Міжнародна Букерівська премія?

Щорічна Міжнародна Букерівська премія (Man Booker International Prize) - престижна британська літературна премія, заснована 2005 року.

Її вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою. Гроші діляться порівну між автором та перекладачем його твору, аби підкреслити важливість роботи перекладача.

Серед лауреатів премії - американський письменник Філіп Рот, албанський письменник Ісмаїл Кадаре, канадська письменниця Еліс Манро, яка також є лауреатом Нобелівської премії, угорський письменник Ласло Краснохоркай.

Міжнародну Букерівську премію не варто плутати з Букерівською премією (Man Booker Prize), яку раніше вручали письменникам та поетам з країн Співдружності Націй та Ірландії, а з 2014 року - авторам англомовних творів з усього світу.

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