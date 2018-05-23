Новітній винищувач F-35 випробували в бойовій операції

Копирайт изображения Israel Defense Forces Image caption Ізраїль вже замовив 50 винищувачів F-35

Військово-повітряні сили Ізраїлю повідомили про перше застосування в бойовій операції американського багатофункціонального винищувача-бомбардувальника F-35.

Ізраїльські ВПС продемонстрували фотографії літаків в небі над столицею Лівану Бейрутом і повідомили, що винищувачі "завдали два авіаудари на двох різних фронтах".

Про точне місце атак та їхні результати не новідомляється.

"Як ви знаєте, ми нещодавно перемогли на "Євробаченні" з піснею "Іграшка". Так ось, літаки F-35 - це не іграшка", - сказав командувач Військово-повітряними силами Ізраїлю Амікам Норкін.

Ізраїль першим імпортував з США новітній одномісний винищувач F-35. Країна вже замовила 50 літаків, але може розширити замовлення до 75.

В Ізраїлі F-35 відомі під назвою на івриті - "Адір" ("Могутній").

Чому літак називають передовим?

Літак розроблений компанією Lockheed Martin і вперше виконав політ у 2006 році. Основною його особливістю є універсальність - його поставлять на озброєння і в ВПС США, і в Корпус морської піхоти і американському флоту.

Технічні характеристики літака: маса порожнього літака - 13,1 тон, максимальна маса для зльоту - 31 тонна, дальність польоту - 2200 км, максимальна швидкість - 1931 км на годину, бойовий радіус - 1093 км.

На озброєнні в F-35 дві ракети класу повітря-повітря, дві кориговані бомби масою по 910 кг, 25 мм гармата.

Літак може використовувати три варіанти зльоту-посадки: звичайний зліт, короткий зліт та вертикальна посадка, використання "катапульти" на авіаносці.

Застосування технології "Стелс" (невидимки) дозволяє літаку уникати радарів.

За що його критикують?

Копирайт изображения Reuters Image caption Деякі аналітики ставлять під сумнів бойові характеристики F-35

F-35 неодноразово критикули в США через високу вартість та бойові характеристики.

Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував вартість літака, яка сягає 100 млн доларів за один літак.

Голова Пентагону Джеймс Меттіс після цього мусив захищати оборонну програму, в рамках якої розроблявся новітній літак.

Програма з розробки винищувачів F-35 розрахована до 2070 року, а її загальна вартість оцінюється в 1,5 трлн доларів.

Ряд експертів стверджує, що F-35 не вистачає маневровості, через що він не може протистояти в бою винищувачу F-16. Повідомлялося також про проблеми з оглядом з кабіни пілотів.

Чому Ізраїль заявив про випробування саме зараз?

Як зазначає кореспондент ВВС в Єрусалимі Том Бейтман, заяви Ізраїлю про використання винищувача в бою - ще до американців, - свідчать про бажання продемонструвати військову міць на тлі конфлікту з Іраном.

Ізраїль заявляє, що його недавні авіаудари в Сирії були націлені проти іранських військових об'єктів та стали відповіддю на ракетні обстріли ізраїльських позицій на Голанських висотах.

У Сирії воюють кілька сотень іранських кадрових військових, яких Тегеран називає військовими радниками сирійської армії. Іран також направив тисячі бійців-добровольців на підтримку уряду Башара Асада.

США надають Ізраїлю більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна в світі - близько 4 млрд доларів на рік. Закони США про торгівлю зброєю вимагають її постачання на Близький Схід в такому обсязі, аби Ізраїль завжди мав військову перевагу в регіоні.

Раніше надходили повідомлення про те, що на F-35 ізраїльські ВПС вже використали в бойових умовах - імовірно, в січні минулого року.

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