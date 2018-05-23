Новітній винищувач F-35 випробували в бойовій операції
Військово-повітряні сили Ізраїлю повідомили про перше застосування в бойовій операції американського багатофункціонального винищувача-бомбардувальника F-35.
Ізраїльські ВПС продемонстрували фотографії літаків в небі над столицею Лівану Бейрутом і повідомили, що винищувачі "завдали два авіаудари на двох різних фронтах".
Про точне місце атак та їхні результати не новідомляється.
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"Як ви знаєте, ми нещодавно перемогли на "Євробаченні" з піснею "Іграшка". Так ось, літаки F-35 - це не іграшка", - сказав командувач Військово-повітряними силами Ізраїлю Амікам Норкін.
Ізраїль першим імпортував з США новітній одномісний винищувач F-35. Країна вже замовила 50 літаків, але може розширити замовлення до 75.
В Ізраїлі F-35 відомі під назвою на івриті - "Адір" ("Могутній").
Чому літак називають передовим?
Літак розроблений компанією Lockheed Martin і вперше виконав політ у 2006 році. Основною його особливістю є універсальність - його поставлять на озброєння і в ВПС США, і в Корпус морської піхоти і американському флоту.
Технічні характеристики літака: маса порожнього літака - 13,1 тон, максимальна маса для зльоту - 31 тонна, дальність польоту - 2200 км, максимальна швидкість - 1931 км на годину, бойовий радіус - 1093 км.
На озброєнні в F-35 дві ракети класу повітря-повітря, дві кориговані бомби масою по 910 кг, 25 мм гармата.
Літак може використовувати три варіанти зльоту-посадки: звичайний зліт, короткий зліт та вертикальна посадка, використання "катапульти" на авіаносці.
Застосування технології "Стелс" (невидимки) дозволяє літаку уникати радарів.
За що його критикують?
F-35 неодноразово критикули в США через високу вартість та бойові характеристики.
Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував вартість літака, яка сягає 100 млн доларів за один літак.
Голова Пентагону Джеймс Меттіс після цього мусив захищати оборонну програму, в рамках якої розроблявся новітній літак.
Програма з розробки винищувачів F-35 розрахована до 2070 року, а її загальна вартість оцінюється в 1,5 трлн доларів.
Ряд експертів стверджує, що F-35 не вистачає маневровості, через що він не може протистояти в бою винищувачу F-16. Повідомлялося також про проблеми з оглядом з кабіни пілотів.
Чому Ізраїль заявив про випробування саме зараз?
Як зазначає кореспондент ВВС в Єрусалимі Том Бейтман, заяви Ізраїлю про використання винищувача в бою - ще до американців, - свідчать про бажання продемонструвати військову міць на тлі конфлікту з Іраном.
Ізраїль заявляє, що його недавні авіаудари в Сирії були націлені проти іранських військових об'єктів та стали відповіддю на ракетні обстріли ізраїльських позицій на Голанських висотах.
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У Сирії воюють кілька сотень іранських кадрових військових, яких Тегеран називає військовими радниками сирійської армії. Іран також направив тисячі бійців-добровольців на підтримку уряду Башара Асада.
США надають Ізраїлю більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна в світі - близько 4 млрд доларів на рік. Закони США про торгівлю зброєю вимагають її постачання на Близький Схід в такому обсязі, аби Ізраїль завжди мав військову перевагу в регіоні.
Раніше надходили повідомлення про те, що на F-35 ізраїльські ВПС вже використали в бойових умовах - імовірно, в січні минулого року.
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