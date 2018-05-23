Британія "перетворюється на кокаїнову столицю Європи"

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Велика Британія "швидко перетворюється на найбільшого споживача кокаїну в Європі", застеріг міністр з питань безпеки країни.

Бен Воллес заявив депутатам, що технології, як ніколи раніше, допомагають молоді торгувати наркотиками, спілкуватися про це у безпечному просторі та створювати зв'язки.

Ці заяви пролунали у парламенті під час обговорення стратегії уряду з подолання насильства.

За словами міністра, смартфони й шифрування даних дедалі частіше дозволяють обходитися без посередників під час міжнародної торгівлі наркотиками.

"Молодь має можливість замовляти наркотики, а банди можуть доставляти до їхніх дверей великі пакунки цих речовин від албанських або сербських наркоторговців або навіть від місцевих", - заявив він.

Тож, у такий спосіб "Британія швидко перетворюється на найбільшого споживача кокаїну в Європі, адже тут є великий попит".

Копирайт изображения Met Police Image caption Кокаїн, вилучений пліцією

За його словами, кокаїн більше не є "привілеєм яппі (молодих освічених і заможних містян. - Ред.) чи багатих людей", і його дедалі більше вживають у сільських громадах.

Наприклад, у графстві Ланкашир це призвело до війн між різними бандами, які не могли поділити "межі впливу".

"Зараз це - високорентабельний препарат із високим рівнем постачання, і це призводить до насильства", - додав британський міністр.