Плата за пустощі: в США підліток має сплатити $36 млн за лісову пожежу
У США суд зобов'язав 15-річного підлітка виплатити понад 36 млн доларів штрафу.
Хлопець визнав, що його дії призвели до початку лісової пожежі, яка тривала три місяці в американському штаті Орегон.
Суддя округу Гуд-Рівер постановив також, що хлопець має написати листи вибачення 152 людям, яких полум'я застало у пішому поході.
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Пожежа в Ігл-Крік, яка тривала три місяці - з вересня по листопад 2017 року в мальовничій ущелині річки Колумбія, знищила кілька будинків.
Згідно з документами суду, хлопець, ім'я якого не називається, визнав, що 2 вересня 2017 року кинув петарду в каньйон Ігл-Крік з висохлою травою.
Пожежа спустошила 48 тисяч акрів землі, а пожежники витратили 18 млн доларів на її гасіння.
У підсумку хлопець визнав себе винним у знищенні з необережності приватного та суспільного майна, розміщенні легкозаймистих речовин у лісі, злочинному заподіянні шкоди на суму понад 5 тисяч доларів та ненавмисному створенні загрози для інших.
Підліток має заплатити 36 млн 618 тисяч доларів постраждалим під час пожежі в Ігл-Крік - зокрема, Службі лісу США, Департаменту з транспорту штату Орегон, індіанській "Конфедерації племен теплих джерел", власникам знищених будівель та іншим.
Окрім того, він отримав 5-річний умовний термін та муситиме відпрацювати 1920 годин громадських робіт у Службі лісу США.
Суд визнав у своєму рішенні, що підліток не зможе сплатити повну суму штрафу.
Але суддя Олсон нагадав про "запобіжники" в законодавстві штату, які дозволяють неповнолітнім правопорушникам припинити виплати після 10 років, якщо вони пройдуть умовний термін та не вчинять інших злочинів.
Джек Морріс, адвокат хлопчика, минулого тижня наголошував, що штраф є надмірним, і закликав суддю присудити "розумну та раціональну" суму штрафу, повідомляє Oregonian.
Але суддя Олсон зазначив, що сума є "явно пропорційною злочину, оскільки вона не перевищує фінансову шкоду, заподіяну молодиком". Він попросив чиновників зі служби у справах неповнолітніх допомогти підлітку скласти графік виплати штрафу.
Мати хлопця у листопаді заявила газеті Oregonian, що пожежа була "травмою" для її сина.
Сам підсудний у лютому зазначив на засіданні суду: "Тепер я розумію, наскільки важливо думати перед тим, як діяти, тому що мої дії можуть мати серйозні наслідки".
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