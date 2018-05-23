Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежні служби гасили пожежу в Орегоні три місяці

У США суд зобов'язав 15-річного підлітка виплатити понад 36 млн доларів штрафу.

Хлопець визнав, що його дії призвели до початку лісової пожежі, яка тривала три місяці в американському штаті Орегон.

Суддя округу Гуд-Рівер постановив також, що хлопець має написати листи вибачення 152 людям, яких полум'я застало у пішому поході.

Пожежа в Ігл-Крік, яка тривала три місяці - з вересня по листопад 2017 року в мальовничій ущелині річки Колумбія, знищила кілька будинків.

Згідно з документами суду, хлопець, ім'я якого не називається, визнав, що 2 вересня 2017 року кинув петарду в каньйон Ігл-Крік з висохлою травою.

Пожежа спустошила 48 тисяч акрів землі, а пожежники витратили 18 млн доларів на її гасіння.

Копирайт изображения Wikimedia Commons Image caption Пожежа в штаті Орегон тривала три місяці

У підсумку хлопець визнав себе винним у знищенні з необережності приватного та суспільного майна, розміщенні легкозаймистих речовин у лісі, злочинному заподіянні шкоди на суму понад 5 тисяч доларів та ненавмисному створенні загрози для інших.

Підліток має заплатити 36 млн 618 тисяч доларів постраждалим під час пожежі в Ігл-Крік - зокрема, Службі лісу США, Департаменту з транспорту штату Орегон, індіанській "Конфедерації племен теплих джерел", власникам знищених будівель та іншим.

Окрім того, він отримав 5-річний умовний термін та муситиме відпрацювати 1920 годин громадських робіт у Службі лісу США.

Суд визнав у своєму рішенні, що підліток не зможе сплатити повну суму штрафу.

Але суддя Олсон нагадав про "запобіжники" в законодавстві штату, які дозволяють неповнолітнім правопорушникам припинити виплати після 10 років, якщо вони пройдуть умовний термін та не вчинять інших злочинів.

Копирайт изображения Wikimedia Commons Image caption Пожежники витратили 18 млн доларів на гасіння пожежі в Ігл-Крік

Джек Морріс, адвокат хлопчика, минулого тижня наголошував, що штраф є надмірним, і закликав суддю присудити "розумну та раціональну" суму штрафу, повідомляє Oregonian.

Але суддя Олсон зазначив, що сума є "явно пропорційною злочину, оскільки вона не перевищує фінансову шкоду, заподіяну молодиком". Він попросив чиновників зі служби у справах неповнолітніх допомогти підлітку скласти графік виплати штрафу.

Мати хлопця у листопаді заявила газеті Oregonian, що пожежа була "травмою" для її сина.

Сам підсудний у лютому зазначив на засіданні суду: "Тепер я розумію, наскільки важливо думати перед тим, як діяти, тому що мої дії можуть мати серйозні наслідки".

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