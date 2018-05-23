Манчестер Юнайтед назвали найдорожчим клубом Європи
"Манчестер Юнайтед" знову назвали найдорожчим футбольним клубом Європи. Його вартість оцінили у 3,255 мільярдів євро, повідомила компанія KPMG, що надає бізнес-послуги.
Англійський клуб очолив рейтинг KPMG, випередивши "Реал" (Мадрид) та "Барселону".
Дослідження, автори якого проаналізували сезони 2015/16 та 2016/17 років, зосередилося на таких аспектах, як прибутковість, права на трансляцію, популярність, спортивний потенціал та вартість стадіону.
Фіналіст нинішньої Ліги чемпіонів "Ліверпуль" посів восьме місце у списку.
Загалом у рейтингу проаналізовано 32 провідні команди. Клуби англійської Прем'єр-ліги домінують у топ-10.
Генеральний директор KPMG у галузі спорту та автор цієї доповіді Андреа Сарторі, зазначив, що за останній рік загальна вартість футбольної індустрії зросла.
"Зростанню сприяють різні фактори, один з яких - збільшення операційних доходів головних 32-х клубів на 8%", - сказав він.
Топ-10 клубів за ринковою вартістю
- "Манчестер Юнайтед" - €3,255 млрд
- "Реал" Мадрид - €2,92 млрд
- "Барселона" - €2,78 млрд
- "Баварія" Мюнхен - €2,55 млрд
- "Манчестер Сіті" - €2,16 млрд
- "Арсенал" - €2,10 млрд
- "Челсі" - €1,76 млрд
- "Ліверпуль" - €1,58 млрд
- "Ювентус" - €1.30 млрд
- "Тоттенгем" - €1.29 млрд
Джерело: KPMG
У сезонах 2015/16 та 2016/17 років "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи.