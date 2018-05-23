Манчестер Юнайтед назвали найдорожчим клубом Європи

Білл Вілсон Бізнес-репортер, BBC News
  • 23 травня 2018
Antonio Valencia of Manchester United is challenged by Tiemoue Bakayoko of Chelsea during The Emirates FA Cup Final Копирайт изображения Getty Images
Image caption У топ-10 потрапили і "Манчестер Юнайтед", і "Челсі"

"Манчестер Юнайтед" знову назвали найдорожчим футбольним клубом Європи. Його вартість оцінили у 3,255 мільярдів євро, повідомила компанія KPMG, що надає бізнес-послуги.

Англійський клуб очолив рейтинг KPMG, випередивши "Реал" (Мадрид) та "Барселону".

Дослідження, автори якого проаналізували сезони 2015/16 та 2016/17 років, зосередилося на таких аспектах, як прибутковість, права на трансляцію, популярність, спортивний потенціал та вартість стадіону.

Фіналіст нинішньої Ліги чемпіонів "Ліверпуль" посів восьме місце у списку.

Загалом у рейтингу проаналізовано 32 провідні команди. Клуби англійської Прем'єр-ліги домінують у топ-10.

Генеральний директор KPMG у галузі спорту та автор цієї доповіді Андреа Сарторі, зазначив, що за останній рік загальна вартість футбольної індустрії зросла.

"Зростанню сприяють різні фактори, один з яких - збільшення операційних доходів головних 32-х клубів на 8%", - сказав він.

Топ-10 клубів за ринковою вартістю

  • "Манчестер Юнайтед" - €3,255 млрд
  • "Реал" Мадрид - €2,92 млрд
  • "Барселона" - €2,78 млрд
  • "Баварія" Мюнхен - €2,55 млрд
  • "Манчестер Сіті" - €2,16 млрд
  • "Арсенал" - €2,10 млрд
  • "Челсі" - €1,76 млрд
  • "Ліверпуль" - €1,58 млрд
  • "Ювентус" - €1.30 млрд
  • "Тоттенгем" - €1.29 млрд

Джерело: KPMG

У сезонах 2015/16 та 2016/17 років "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи.

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