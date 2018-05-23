Манчестер Юнайтед назвали найдорожчим клубом Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption У топ-10 потрапили і "Манчестер Юнайтед", і "Челсі"

"Манчестер Юнайтед" знову назвали найдорожчим футбольним клубом Європи. Його вартість оцінили у 3,255 мільярдів євро, повідомила компанія KPMG, що надає бізнес-послуги.

Англійський клуб очолив рейтинг KPMG, випередивши "Реал" (Мадрид) та "Барселону".

Дослідження, автори якого проаналізували сезони 2015/16 та 2016/17 років, зосередилося на таких аспектах, як прибутковість, права на трансляцію, популярність, спортивний потенціал та вартість стадіону.

Фіналіст нинішньої Ліги чемпіонів "Ліверпуль" посів восьме місце у списку.

Загалом у рейтингу проаналізовано 32 провідні команди. Клуби англійської Прем'єр-ліги домінують у топ-10.

Генеральний директор KPMG у галузі спорту та автор цієї доповіді Андреа Сарторі, зазначив, що за останній рік загальна вартість футбольної індустрії зросла.

"Зростанню сприяють різні фактори, один з яких - збільшення операційних доходів головних 32-х клубів на 8%", - сказав він.

Топ-10 клубів за ринковою вартістю

"Манчестер Юнайтед" - €3,255 млрд

"Реал" Мадрид - €2,92 млрд

"Барселона" - €2,78 млрд

"Баварія" Мюнхен - €2,55 млрд

"Манчестер Сіті" - €2,16 млрд

"Арсенал" - €2,10 млрд

"Челсі" - €1,76 млрд

"Ліверпуль" - €1,58 млрд

"Ювентус" - €1.30 млрд

"Тоттенгем" - €1.29 млрд

Джерело: KPMG

У сезонах 2015/16 та 2016/17 років "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи.