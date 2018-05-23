Україна "заплатила юристові Трампа" за зустріч із Порошенком

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український президент Петро Порошенко зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі у червні 2017 року

Особистий юрист Дональда Трампа - Майкл Коен - отримав таємний платіж у щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації переговорів між президентом США і Петром Порошенком. Про це повідомили ВВС високопоставлені джерела у Києві, знайомі з ситуацією.

За даними одного із джерел, високопоставленого офіцера розвідки із адміністрації Петра Порошенка, Майкла Коена вирішили залучити, бо наявні тоді лобісти українських інтересів у Вашингтоні й посольство не могли організувати на той момент нічого більшого, аніж спільного фото із паном Трампом у Білому домі.

За словами джерела, Петро Порошенко хотів зустрітися із Дональдом Трампом через ситуацію, яка виникла під час американської передвиборчої кампанії. Зокрема, через витік даних НАБУ про особистого радника пана Трампа Пола Манафорта, який нібито отримував мільйони доларів від Партії регіонів.

Декілька джерел у Києві стверджують, що витік цих даних, що стався у серпні 2016 року, уповноважив саме Петро Порошенко. Президентська адміністрація на Банковій тоді була переконана у перемозі на американських виборах Гілларі Клінтон.

Президент Порошенко у підсумку назвав свою зустріч із Дональдом Трампом у Овальному кабінеті "істотною" і пишався тим, що зустрівся із американським президентом до Володимира Путіна.

Невдовзі після візиту Порошенка до Вашингтона Національне антикорупційне бюро України заявило, що більше не розслідує справу Манафорта. Хоча жодне із джерел ВВС не припустило, що пан Трамп скористався зустріччю в Овальному кабінеті, аби попросити українського президента припинити розслідування проти Манафорта.

Інформацію щодо можливого платежу надала іще одна сторона - юрист Майкл Авенатті, адвокат порноакторки Стормі Деніелс, яка судиться із Дональдом Трампом. За словами Авенатті, звіти про підозрілу активність від банку пана Коена, які надходили до мінфіну США, показують, що адвокат отримував гроші від "зацікавлених осіб із України".

ВВС зв'язалася із Майклом Коеном, а також двома українськими посадовцями, які нібито організовували платіж. Усі троє заперечили цю історію.

Джерело у Києві також назвало ім'я Фелікса Сатера, колишнього гангстера і екс-бізнес-партнера Дональда Трампа, який нібито допомагав панові Коену. Юрист Сатера також заперечив усі звинувачення.

У адміністрації президента Порошенка відмовилися коментувати цю історію.

При цьому немає жодних вказівок про те, що Дональд Трамп знав про платіж пану Коену.

Читайте повний текст розслідування ВВС англійськоютут.