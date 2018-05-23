Адміністрація Порошенка заперечила, що зустріч з Трампом організували за гроші

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Білому домі відбулася у червні 2017 року

Адміністрація президента України відкинула інформацію, що зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа організували за гроші. Про це ВВС News Україна заявили в АП.

Інформацію про те, що українські посередники заплатили юристові Дональда Трампа Майклу Коену щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації зустрічі двох президентів там назвали "наклепом і фейком".

"Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково дипломатичними каналами, зокрема Посольством України у США", - йдеться у заяві АП.

У АП назвали інформацію про таємний платіж Коену "частиною кампанії із дискредитації українсько-американських відносин" і "персональною атакою" на двох президентів.

Раніше кілька джерел розповіли ВВС, що українські посередники заплатили юристові пана Трампа. Президент Порошенко хотів зустрітися із президентом США через витік інформації про зв'язок радника Дональда Трампа Пола Манафорта і Партії регіонів.

ВВС зв'язалася із Майклом Коеном, а також двома українськими посадовцями, які нібито організовували платіж. Усі троє заперечили цю історію.

При цьому немає жодних вказівок про те, що Дональд Трамп знав про платіж пану Коену.