Дипломатам США радять остерігатися дивних звуків у Китаї

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Держдепартамент США закликав своїх працівників, які працюють у Китаї, повідомляти про будь-які проблеми зі слухом та зором. Це сталося після того, як один з працівників повідомив про дивні симптоми.

Американське посольство в КНР заявило, що постраждалий має "ледве відчутні невиразні, але при цьому нетипові відчуття звуку та тиску".

Майк Помпео підкреслив, що за медичними характеристиками, це нагадує "акустичну атаку" на американських дипломатів на Кубі.

Стосунки між США та Китаєм останнім часом дещо зіпсувалися на фоні можливої торгової війни.

Держдепартамент заявив, що оцінює проблему дуже серйозно, але США не звинувачує в цьому Китай.

Що відбулося?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Постраждалий дипломат працював у американському консульстві в місті Гуанчжоу

Прес-секретар посольства Джинні Лі розповіла, що один з працівників відчув "цілий ряд фізичних симптомів" в період між кінцем 2017 та квітнем 2018 року, коли працював в американському консульстві в Гуанчжоу.

Його відправили в США, а вже 18 травня в посольстві дізналися, що йому діагностували слабку травму головного мозку.

"Поки що ми не знаємо, що стало причиною цих симптомів, нам не відомо, чи було щось подібне в Китаї - в дипломатичному корпусі чи за його межами", - йдеться в заяві Держдепу.

"Американський уряд ставиться до цих повідомлень дуже серйозно, про це проінформували працівників, які перебувають у Китаї".

Також у повідомленні є попередження: "Якщо, перебуваючи в Китаї, ви відчули будь-які незвичні різкі слухові чи інші відчуття, які супроводжуються дивними звуками чи пронизливим шумом, не намагайтесь встановити джерело. Замість цього перемістіться кудись, де ці звуки не чутно".

Джинні Лі додала, що китайська влада пообіцяла провести розслідування та прийняти відповідні заходи.

Акустична атака?

Те, що відбулося в Китаї, нагадує ймовірні акустичні атаки в Гавані.

Виступаючи в комітеті з іноземних справ палати представників, Помпео заявив: "Медичні показники нагадують та повністю відповідають тим, які зафіксували в американців, які працюють на Кубі".

Він додав, що в Гуанчжоу відправилась група медиків, аби провести розслідування.

"Ми з'ясовуємо, що відбулося - як в Гавані, так і в Китаї. Ми попросили китайців сприяти в цьому, вони пообіцяли виконати свої, передбачені Віденською конвенцією, обов'язки щодо забезпечення безпеки представників американської дипмісії", - каже Помпео.

Він також додав, що поки немає ніяких доказів, які би дозволили встановити прямий зв'язок між інцидентами в Китаї та на Кубі.

Види акустичної зброї

Інфразвук - нижче 20 Гц

частоти, дуже низькі для сприйняття людським вухом

дуже гучний інфразвук може викликати запаморочення, нудоту та неконтрольовану дефекацію

для вироблення такого ефекту необхідні великі колонки

Ультразвук - вище 20 тисяч Гц

простіше направити

можна направляти через стіну та іншу видиму перепону

є ризик, що постраждає не тільки людина, на яку направлена атака, але й інші

Що відбулося на Кубі?

В листопаді 2016 року дипломати, які перебували на Кубі, почали скаржитися на дивні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, на запаморочення, нудоту та проблеми зі слухом.

За інформацією Держдепу, в Гавані постраждали понад 20 працівників, також двоє громадян Канади.

США звинуватили в цьому Кубу та поклали на неї відповідальність за організацію атаки, або за те, що її не попередили.

Куба відкидає свою причетність до інциденту та називає звинувачення політичною маніпуляцією, ціль якої - нанести шкоду двостороннім стосункам.

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