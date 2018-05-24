Як Маск хоче перевіряти журналістів?

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Керівник Tesla Ілон Маск повідомив про плани запустити сайт для оцінки рівня довіри до різних публікацій та джерел інформації.

Це пов'язано з останніми матеріалами про Tesla, які, на думку Маска, несправедливі.

Зокрема, з'явилися критичні публікації про умови праці на заводах, проблеми з гальмами в електромобілі та аварії на дорогах через це.

У відповідь Ілон Макс відповів, що ці звинувачення необґрунтовані, враховуючи велику кількість ДТП за участі інших авто.

"Проблема в тому, що журналісти перебувають під постійним тиском, аби отримати якомога більше кліків, заробити гроші на рекламі, або бути звільненими", - сказав він.

За словами керівника Tesla, це буде ресурс, який покаже довіру до різних ЗМІ. При цьому він зробить все, аби боти не мали змоги маніпулювати системою оцінювання.

Ілон Маск припускає, що ресурс може назвати Pravda - так називалась газета, яку видавали у Радянському Союзі.

Forbes оцінює статки Маска в 19 мільярдів доларів.

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