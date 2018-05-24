Трампу заборонили блокувати користувачів у Twitter

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Президент США Дональд Трамп не може блокувати користувачів соцмережі Twitter через їхні політичні переконання, вирішив суд у Нью-Йорку.

Місцевий суддя Наомі Рейце Бухвальд у Мангеттені заявила, що блокування доступу до акаунту @realDonaldTrump буде порушенням права на свободу слова.

Справа проти Дональда Трампа та інших офіційних осіб Білого дому з'явилася після рішення відсікати деяких онлайн критиків.

Білий дім поки що не коментував це рішення суду.

Справу почали розглядати після звернення семи користувачів Twitter, яких Трамп заблокував через критику.

Суддя погодилася з аргументом, що соціальні медіа "вважають громадським форумом" для всіх громадян США.

На думку суду, в ході справи розглянули, чи може державна посадова особа, відповідно до першої поправки, "заблокувати" особу в Twitter через політичні погляди. І чи може це робити президент США.

"Відповідь на обидва питання - ні", - сказала суддя.

Копирайт изображения @REALDONALDTRUMP/TWITTER

Вона відкинула аргумент адвокатів Трампа, що перша поправка не стосується цієї справи.

Поки що невідомо, чи розблокує президент США своїх критиків, але суддя дала зрозуміти, що президент може зіткнутися з судовим процесом, якщо не виконає це рішення.

Дональд Трамп має 52 млн підписників у Twitter.

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