Літак МН17 збив Бук із курської 53-ої бригади - слідча група

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Спільна слідча група підтвердила, що малайзійський літак МН17 збив "Бук", який потрапив на непідконтрольну територію з Росії.

До складу цієї групи увійшли представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.

Згідно з висновками групи, ця установка належала курській 53-й бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил.

Представник слідчої групи на прес-конференції розказав, що експерти детально вивчили фото та відеоматеріали. Також їм вдалося зняти відбитки пальців на ЗРК.

Список з приблизно ста підозрюваних на цей час скоротився до кількох десятків. Однак представник слідчої групи відмовився назвати імена ймовірних підозрюваних.

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак, який теж був на цій прес-конференції, повідомив, що Україна "повністю підтримує висновки міжнародної слідчої групи".

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Дані Bellingcat

Раніше про те, що ЗРК належав російській 53-й бригаді, заявила міжнародна група розслідувань Bellingcat.

У своєму звіті група назвала всіх, хто на їхню думку, несе відповідальність за рішення про запуск ракети в літак. Їх назвали поіменно.

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З того часу Bellingcat опублікувала дев'ять зображень тієї самої установки.

Голландська доповідь

13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів з розслідування причин і наслідків аварій і катастроф представила фінальну доповідь про катастрофу літака Malaysia Airlines MH17.

У ній йшлося, що причиною катастрофи стала ракета "Бук", що вибухнула зліва від кабіни пілотів. Однак, висновків про те, хто міг випустити цю ракету, зроблено не було.

Експерти лише окреслили територію у 320 квадратних кілометрів, звідки могла бути запущена ракета. У цьому районі є селище Сніжне, з району якого, за версією Bellingcat, запустили ракету, що збила "Боїнг".

Незабаром після голландської доповіді російський оборонний концерн "Алмаз-Антей" (виробник систем "Бук") зібрав прес-конференцію, на якій представив результати власного розслідування обставин катастрофи.

За версією концерну, пуск ракети проводився з району на південь від села Зарощенське, яке в момент катастрофи перебувало під контролем українських військових. На цій підставі фахівці "Антея" стверджували, що ракету запустили українські військові.

Трагедія MH17

Літак МН17 збили над східною Україною 17 липня 2014 року. На його борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Більшість пасажирів були громадянами Нідерландів.

Росія відкидає свою причетність до цієї трагедії та висуває різні версії щодо провини українських військових.

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