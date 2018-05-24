Рішення РНБО: хто ще потрапив під українські санкції

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Бізнесмен-утікач Сергій Курченко вперше потрапив до санкційного списку України. Крім того, під обмеження потрапило представництво російської агенції "РИА Новости", яке звинуватили в антиукраїнській діяльності.

Такі дані з’явилися в оприлюднених додатках до рішення РНБО від 2 травня.

Саме рішення президент увів в дію ще 14 травня.

Останній у списку

Копирайт изображения Унніан Image caption Сергій Курченко також був президентом ФК "Металіст"

Сергій Курченко міститься останнім в переліку з 1748 осіб, щодо яких Україна застосовує персональні санкції.

Власнику групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" обмежили можливість розпоряджатися своїм майном, виводити капітали за межі України та брати участь у приватизації.

Обмеження, згідно з документом, діятимуть протягом трьох років.

Генеральна прокуратура України підозрює бізнесмена Сергія Курченка у незаконному заволодінні коштами на суму 5,6 млрд грн.

За даними ГПУ, протягом 2013 - початку 2014 року бізнесмен, за допомогою очолюваним ним організованим злочинним угрупованням, заволодів коштами Національного банку України, "Укргазбанку", "Аграрного фонду, вкладників "Брокбізнесбанку" та "Реал Банку".

Наприкінці 2017-го ГПУ та СБУ заявили, що підозрюють команду Саакашвілі в отриманні коштів від Курченка на акції протесту з метою захоплення влади.

Сам Сергій Курченко звинувачення відкидає. Натепер він перебуває у міжнародному розшуку.

Під час розслідування арештували особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Справа про державну зраду

Копирайт изображения Reuters

Також був опублікований додаток із переліком 756 юридичних осіб, серед яких, зокрема представництво в Україні російської агенції "РИА Новости"

Окрім того, під санкції потрапило ТОВ "Інтерселект", від імені якого, за даними СБУ, діяли представники "РИА Новости" в Україні.

Рішенням РНБО компаніям заблокували активи та заборонили надавати телекомунікаційні послуги.

15 травня СБУ затримала керівника українського відділення "РИА Новости" Кирила Вишинського за звинуваченнями у державній зраді.

Спецслужба встановила, що весною 2014 року пан Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму. Пізніше, за даними СБУ, він вів діяльність на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".

За свою діяльність отримав державну російську нагороду "За повернення Криму". Крім того, за даними СБУ, він отримував щомісяця 53 тисячі євро. Ці гроші надходили з Сербії.

За даними спецслужби, у пана Вишинського подвійне громадянство - України та Росії.

Пан Вишинський визнав, що має два паспорти - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе "тиском на свободу слова".

В Росії засудили такі дії української СБУ та припустили, що можуть бути заходи у відповідь.

Агентство "РИА Новости" - це російська медіагрупа і одне з найбільших інформаційних агентств, яке почало працювати у 1990 році.

Спочатку воно працювало як інформаційне агентство "Новини", а з вересня 1991 року — "РИА Новости".

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