Ліам Галлахер вперше зустрівся з 21-річною донькою

Копирайт изображения Liam Gallagher/Instagram Image caption Скорше за все, фотографія була за кулісами останнього лондонського шоу Rolling Stones

Британський музикант Ліам Галлахер, який здобув славу як вокаліст гурту Oasis, вперше зустрів свою 21-річну доньку Моллі Муріш.

45-річний співак розмістив фото, де він стоїть поряд з Моллі, яку виховувала її мати, співачка Ліза Муріш.

Також на знімку Леннон і Джин - сини Галлахера від шлюбів з Петсі Кенсіт та Ніколь Епплтон.

Торік музикант визнав, що "ніколи не приїжджав", щоб зустрітися з Моллі, і розповів, що "не був у хороших стосунках" з її мамою.

"Немає проблеми з дівчинкою взагалі", - сказав він журналу GQ.

"Дівчина була доглянута і одягнена, відвідувала прекрасну школу. Я купив їм будинок з ділянкою. Я вважаю, що їй краще з мамою".

На питання, чи він буде відкритий для зустрічей з нею, Галлахер відповів, що він "відкритий для всього".

"Не варто форсувати події, - додав він. - Я думаю, що ми залишимо все як є, а там буде видно. Звичайно, я не хочу її втрачати".

Копирайт изображения Lisa Moorish/Instagram Image caption Нещодавно Ліза Муріш розмістила фото Моллі, яку зустрілася з Ноелем Галлахером - братом Ліама

Скорше за все, зустріч відбулася на Лондонському стадіоні у вівторок, де Галлахер підтримував Rolling Stones.

Галлахер також має четверту дитину, дочку Джемму від його стосунків з американською журналісткою Лізою Горбані.

У лютому він розповів Daily Mirror, що "не зустрічав її в Нью-Йорку раніше", додавши: "Але я бажаю їм всього кращого. Якщо вони будуть щось потребувати, дайте мені знати".

Привітання

Моллі, яка працює моделлю, перепостила фото Ліама з написом "As You Were" - як натяк на його торішній альбом.

Фанати засипали батька та доньку вітаннями.

"Я дуже щасливий бачити вас усіх разом", - написав один з них.

"Це - найкраща сімейна фотокартка з моменту винайдення сімей", - додав інший.

Третій фанат написав: "Ваші діти виглядають такими щасливими! Відмінні гени, до речі", а інший додав: "Приємно бачити вас і вашу дочку разом вперше!"

