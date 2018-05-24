Ліам Галлахер вперше зустрівся з 21-річною донькою
Британський музикант Ліам Галлахер, який здобув славу як вокаліст гурту Oasis, вперше зустрів свою 21-річну доньку Моллі Муріш.
45-річний співак розмістив фото, де він стоїть поряд з Моллі, яку виховувала її мати, співачка Ліза Муріш.
Також на знімку Леннон і Джин - сини Галлахера від шлюбів з Петсі Кенсіт та Ніколь Епплтон.
Торік музикант визнав, що "ніколи не приїжджав", щоб зустрітися з Моллі, і розповів, що "не був у хороших стосунках" з її мамою.
"Немає проблеми з дівчинкою взагалі", - сказав він журналу GQ.
"Дівчина була доглянута і одягнена, відвідувала прекрасну школу. Я купив їм будинок з ділянкою. Я вважаю, що їй краще з мамою".
На питання, чи він буде відкритий для зустрічей з нею, Галлахер відповів, що він "відкритий для всього".
"Не варто форсувати події, - додав він. - Я думаю, що ми залишимо все як є, а там буде видно. Звичайно, я не хочу її втрачати".
Скорше за все, зустріч відбулася на Лондонському стадіоні у вівторок, де Галлахер підтримував Rolling Stones.
Галлахер також має четверту дитину, дочку Джемму від його стосунків з американською журналісткою Лізою Горбані.
У лютому він розповів Daily Mirror, що "не зустрічав її в Нью-Йорку раніше", додавши: "Але я бажаю їм всього кращого. Якщо вони будуть щось потребувати, дайте мені знати".
Привітання
Моллі, яка працює моделлю, перепостила фото Ліама з написом "As You Were" - як натяк на його торішній альбом.
Фанати засипали батька та доньку вітаннями.
"Я дуже щасливий бачити вас усіх разом", - написав один з них.
"Це - найкраща сімейна фотокартка з моменту винайдення сімей", - додав інший.
Третій фанат написав: "Ваші діти виглядають такими щасливими! Відмінні гени, до речі", а інший додав: "Приємно бачити вас і вашу дочку разом вперше!"
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