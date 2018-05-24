Що означає мирова угода ЄС та Газпрому
Антимонопольне розслідування ЄС щодо російського "Газпрому", яке тривало понад сім років, завершилося угодою, яка задовольнила обидві сторони.
У Єврокомісії кажуть, що наклали на "Газпром" зобов'язання, які "уможливлять вільний потік газу за конкурентними цінами на газові ринки Центральної та Східної Європи".
"Збірка правил"
У Брюсселі також очікують, що угода буде в інтересах європейських споживачів і бізнесу.
"Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перепони, що стояли на шляху вільних потоків газу до Центральної та Східної Європи, - заявила Марґрете Вестаґер, Єврокомісар з питань конкурентної політики. - Окрім того, результатом нашого рішення є спеціальна збірка правил для майбутніх операцій "Газпрому".
У "Газпромі" заявили, що "задоволені" результатом антимонопольного розслідування.
"Ми завжди підтверджували наміри добросовісно співпрацювати з метою пошуку конструктивного взаємоприйнятного рішення в рамках встановленої процедури", - йдеться у заяві компанії.
У Газпромі також наголошують, що завжди дотримувалися конкурентних правил ЄС і готові робити це і в майбутньому.
Чи стосується це України?
"Україна є поза межами юрисдикції ЄС, а відтак, не має стосунку до угоди між ЄС і "Газпромом", - заявила єврокомісар Вестаґер.
Вона також наголосила, що Єврокомісія ухвалювала рішення без огляду на те, з якої країни походить "Газпром".
"Справа не у прапорі компанії. Йдеться про досягнення результату, який найліпше слугуватиме європейським споживачам та представникам бізнесу", - заявила пані Вестаґер.
Проте увага ЄС до угод "Газпрому" із окремими країнами, зокрема, у Центральній та Східній Європі, посилилася на тлі "газової війни" між Києвом і Москвою у січні 2009 року.
Тоді це призвело до проблем із постачанням російського газу до Європи. "Нафтогаз" та російський "Газпром" підписали газову угоду, яка згодом стала предметом розгляду у Стокгольмському арбітражі.
Крім того, зважаючи що зараз весь імпортний газ надходить до України з європейського напрямку, рішення Єврокомісії може вплинути і на ціни, за якими Київ купує цей газ.
Оглядачі в Україні також висловлювали припущення, що результати антимонопольного розслідування ЄС проти "Газпрому" є одним із підтверджень того, що незгода Єврокомісії з будівництвом "Північного потоку-2" - лише "вербальна негативна реакція", яка не має практичних наслідків.
Що в угоді?
Згідно із угодою, "Газпром" прив'язуватиме ціни для усіх європейських споживачів до цін на найбільших газових хабах, а контрактні заборони на реекспорт газу мають бути скасовані.
Зокрема, йдеться про такі нові "правила" діяльності "Газпрому" у ЄС:
- "Газпром" має усунути будь-які обмеження, накладені на клієнтів для перепродажу газу між державами;
- "Газпром" уможливить потоки газу до та з частин ринків Центральної та Східної Європи, які й досі залишаються ізольованими від інших країн-членів через нестачу транскордонних газопроводів (йдеться, зокрема, про Болгарію та країни Балтії), передбачена можливість обміну певними обсягами газу між країнами, а ціни на транспортування мають бути "сталими і прозорими";
- ціна на газ має відбивати цінові рівні на конкурентних ринках країн Західної Європи, особливо на ліквідних газових хабах - клієнти можуть вимагати зниження контрактної ціни на газ у випадку, якщо вона є вищою, ніж для країн Західної Європи;
- "Газпром" не може використовувати свої переваги постачальника газу для того, щоб отримати преференції, пов'язані з газовою інфраструктурою.
З чого все почалося, і що буде далі?
Справа щодо можливого порушення "Газпромом" конкурентного законодавства ЄС почалася у 2011 році із обшуків у 10 європейських країнах.
Офіційні звинувачення були висунуті у 2015 році.
Поступки "Газпрому" і рішення ЄС дозволили російському газовому велетню уникнути сплати штрафу у 10% від його світового обігу.
Саме такого, більш жорсткого рішення очікували від Єврокомісії у Польщі та країнах Балтії.
Оглядачі не виключають, що досягнуті домовленості можуть бути оскаржені польською газовою компанією PGNiG у суді.
Зобов'язання "Газпрому" діятимуть впродовж 8 років.
Якщо впродовж цього часу вони будуть порушені, Єврокомісія може накласти на "Газпром" штраф у 10% від світового обороту - проте тепер вже "без потреби доводити порушення антимонопольних правил ЄС".
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