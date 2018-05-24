Що означає мирова угода ЄС та Газпрому

Image caption ЄС обмежило "Газпром" "збіркою правил" - заявила Марґрете Вестаґер, Єврокомісар з питань конкуренційної політики

Антимонопольне розслідування ЄС щодо російського "Газпрому", яке тривало понад сім років, завершилося угодою, яка задовольнила обидві сторони.

У Єврокомісії кажуть, що наклали на "Газпром" зобов'язання, які "уможливлять вільний потік газу за конкурентними цінами на газові ринки Центральної та Східної Європи".

"Збірка правил"

У Брюсселі також очікують, що угода буде в інтересах європейських споживачів і бізнесу.

"Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перепони, що стояли на шляху вільних потоків газу до Центральної та Східної Європи, - заявила Марґрете Вестаґер, Єврокомісар з питань конкурентної політики. - Окрім того, результатом нашого рішення є спеціальна збірка правил для майбутніх операцій "Газпрому".

У "Газпромі" заявили, що "задоволені" результатом антимонопольного розслідування.

"Ми завжди підтверджували наміри добросовісно співпрацювати з метою пошуку конструктивного взаємоприйнятного рішення в рамках встановленої процедури", - йдеться у заяві компанії.

У Газпромі також наголошують, що завжди дотримувалися конкурентних правил ЄС і готові робити це і в майбутньому.

Чи стосується це України?

"Україна є поза межами юрисдикції ЄС, а відтак, не має стосунку до угоди між ЄС і "Газпромом", - заявила єврокомісар Вестаґер.

Вона також наголосила, що Єврокомісія ухвалювала рішення без огляду на те, з якої країни походить "Газпром".

"Справа не у прапорі компанії. Йдеться про досягнення результату, який найліпше слугуватиме європейським споживачам та представникам бізнесу", - заявила пані Вестаґер.

Проте увага ЄС до угод "Газпрому" із окремими країнами, зокрема, у Центральній та Східній Європі, посилилася на тлі "газової війни" між Києвом і Москвою у січні 2009 року.

Тоді це призвело до проблем із постачанням російського газу до Європи. "Нафтогаз" та російський "Газпром" підписали газову угоду, яка згодом стала предметом розгляду у Стокгольмському арбітражі.

Крім того, зважаючи що зараз весь імпортний газ надходить до України з європейського напрямку, рішення Єврокомісії може вплинути і на ціни, за якими Київ купує цей газ.

Оглядачі в Україні також висловлювали припущення, що результати антимонопольного розслідування ЄС проти "Газпрому" є одним із підтверджень того, що незгода Єврокомісії з будівництвом "Північного потоку-2" - лише "вербальна негативна реакція", яка не має практичних наслідків.

Що в угоді?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У "Газпромі" кажуть, що на європейському ринку завжди працювали за правилами

Згідно із угодою, "Газпром" прив'язуватиме ціни для усіх європейських споживачів до цін на найбільших газових хабах, а контрактні заборони на реекспорт газу мають бути скасовані.

Зокрема, йдеться про такі нові "правила" діяльності "Газпрому" у ЄС:

"Газпром" має усунути будь-які обмеження, накладені на клієнтів для перепродажу газу між державами;

"Газпром" уможливить потоки газу до та з частин ринків Центральної та Східної Європи, які й досі залишаються ізольованими від інших країн-членів через нестачу транскордонних газопроводів (йдеться, зокрема, про Болгарію та країни Балтії), передбачена можливість обміну певними обсягами газу між країнами, а ціни на транспортування мають бути "сталими і прозорими";

ціна на газ має відбивати цінові рівні на конкурентних ринках країн Західної Європи, особливо на ліквідних газових хабах - клієнти можуть вимагати зниження контрактної ціни на газ у випадку, якщо вона є вищою, ніж для країн Західної Європи;

"Газпром" не може використовувати свої переваги постачальника газу для того, щоб отримати преференції, пов'язані з газовою інфраструктурою.

З чого все почалося, і що буде далі?

Справа щодо можливого порушення "Газпромом" конкурентного законодавства ЄС почалася у 2011 році із обшуків у 10 європейських країнах.

Офіційні звинувачення були висунуті у 2015 році.

Поступки "Газпрому" і рішення ЄС дозволили російському газовому велетню уникнути сплати штрафу у 10% від його світового обігу.

Саме такого, більш жорсткого рішення очікували від Єврокомісії у Польщі та країнах Балтії.

Оглядачі не виключають, що досягнуті домовленості можуть бути оскаржені польською газовою компанією PGNiG у суді.

Зобов'язання "Газпрому" діятимуть впродовж 8 років.

Якщо впродовж цього часу вони будуть порушені, Єврокомісія може накласти на "Газпром" штраф у 10% від світового обороту - проте тепер вже "без потреби доводити порушення антимонопольних правил ЄС".

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