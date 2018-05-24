Поляки і румуни - найчисельніші нацменшини у Британії

Громадяни Румунії стали другою найбільш численною національною меншиною у Британії - після поляків.

Як свідчать дані Національного статистичного управління Британії, із 2016 по 2017 рік кількість румунських громадян у Британії зросла на чверть - до 411 тисяч.

Загалом у Сполученому Королівстві - 65 млн зареєстрованих жителів. Із них 6,2 млн не є громадянами цієї країни. При чому з 2016 по 2017 роки ця цифра зросла на 4%.

Більшість із них - 61%, або ж 3,8 млн - громадяни ЄС.

Поляки залишаються першою за чисельністю національною меншиною Британії - їх у королівстві майже 1 млн.

Після румунів - на третьому місці за чисельністю - громадяни Ірландії, їх у Британії 350 тисяч. Далі - індійська меншина - 346 тис.

При цьому у статистичному управлінні зазначають, що за останній рік подвоїлася кількість громадян ЄС, які просять британського громадянства чи дозволу на проживання.

Кореспондент ВВС Денні Шоу пояснює це так званим "ефектом Брекзиту" - коли громадяни ЄС прагнуть краще розуміти, чи зможуть вони залишатися у Британії після того, як країна залишить ЄС.