Трамп скасував зустріч із Кім Чен Ином

Копирайт изображения Getty Images

Президент США Дональд Трамп скасував запланований саміт із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Він заявив, що ухвалив таке рішення через "небувалий гнів і неприховану ворожість" з боку КНДР у її останній заяві.

За словами пана Трампа, відтак проведення саміту, який планували у Сінгапурі на 12 червня, буде "недоречним".

При цьому у листі, опублікованому Білим домом, президент США заявив, що сподівається "одного дня" все ж зустрітися з Кім Чен Ином.

"Я дуже чекав зустрічі із вами, - йдеться у листі. - На жаль, через небувалий гнів і неприховану ворожість вашої останньої заяви зараз мені видається недоречною ця давно запланована зустріч".

"Ви говорите про ваші ядерні потужності, але наші настільки великі й могутні, що я молюся богу, аби їх ніколи не довелося використовувати", - додає пан Трамп.

Він завершує свій лист пропозицією до Кім Чен Ина зателефонувати йому, якщо той змінить свою думку.

"Світ і, зокрема, Північна Корея, втратили чудову можливість для встановлення тривалого миру, процвітання і багатства. Ця втрачена можливість - справді сумний момент історії", - йдеться у листі американського президента.

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп заявив про "ворожнечу" з боку КНДР

Раніше у четвер представниця Північної Кореї Чо Сон Ху назвала слова віце-президента США Майка Пенса про те, що КНДР "може закінчити, як Лівія" - "дурними".

Лівійський лідер Муаммар Каддафі загинув від рук повстанців у 2011 році - через вісім років після відмови його країни від ядерної зброї.

Пані Ху, яка брала участь у кількох дипломатичних контактах зі США упродовж минулих 10 років, заявила, що КНДР не "благатиме" про діалог із Вашингтоном і застерегла від "ядерної конфронтації" - яка може статися у випадку, якщо дипломатія не спрацює.

Дотепер жоден із чинних президентів США не зустрічався особисто із жодним лідером Північної Кореї.

Лідер Північної Кореї запропонував президенту США провести спільну зустріч у березні цього року. Дональд Трамп тоді прийняв цю пропозицію. Пізніше пан Трамп повідомив, що зустріч погодили провести у Сінгапурі на початку червня.

У квітні Кім Чен Ин оголосив, що тимчасово призупинить ядерні випробування.

Проте вже у травні Північна Корея заявила, що на неї чинять "тиск" і погрожують перед майбутнім історичним самітом КНДР і США.

Пізніше Пхеньян скасував зустріч на найвищому рівні із представниками Південної Кореї.