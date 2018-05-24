Шведські законодавці: секс без згоди - це вже зґвалтування

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Швеція ухвалила новий закон, який встановлює, що будь-який сексуальний контакт без згоди когось із партнерів - навіть без застосування насильства чи погроз - є зґвалтуванням.

Новий закон набуде чинності 1 липня. За ним, особа повинна отримати від іншої чітку згоду на сексуальний контакт - вербальну чи фізичну. Інакше такий контакт вважатиметься зґвалтуванням.

За законом, прокурорам більше не потрібно буде доводити наявність насильницьких дій з боку ґвалтівника або те, що жертва перебувала у вразливому стані, аби довести факт зґвалтування у суді.

Активісти привітали ухвалення закону. Його критики, натомість, заявили, що закон не вплине на кількість обвинувальних вироків за зґвалтування.

Із цим законом Швеція приєдналася до інших країн ЄС - таких, як Британія і Німеччина, де секс без згоди також вважається зґвалтуванням.

Що саме каже новий закон?

Закон каже, що неотримання згоди на секс може вважатися вчиненням злочину. "Це очевидно: секс має бути добровільним", - заявили у шведському уряді.

Закон постановляє, що обов'язковою умовою для сексуального контакту має бути чітко артикульована згода партнерів, і пасивність одного із них - не може означати згоду.

"Якщо особа бажає зайнятися сексом із кимось, хто поводиться пасивно чи подає двозначні сигнали, він чи вона мають відтак чітко з'ясувати, чи бажає ця інша людина із ними [сексу]", - йдеться у документі.

За попереднім законом прокурори мали довести, що обвинувачений у зґвалтуванні застосував силу або ж жертва перебувала у вразливих для неї умовах - як-от під дією алкоголю, аби довести факт злочину.

Окрім того, новий закон запроваджує два нові обвинувачення: неумисне зґвалтування і неумисне сексуальне насильство. Максимальне покарання для обох - чотири роки ув'язнення.

Як це регулюється у решті Європи?

Більшість країн у Європі досі визначають зґвалтування як сексуальний акт, здійснений із застосуванням насильства чи погроз.

Країн, у яких секс без згоди одного партнерів уже вважається зґвалтуванням, окрім Швеції, усього шість: це Велика Британія, Ірландія, Бельгія, Люксембург, Німеччина й Кіпр.

Яка зараз ситуація із сексуальним насильством у Швеції?

Офіційна статистика показує, що частота сексуальних злочинів у Швеції зростає.

В уряді кажуть, що ризики для молодих дівчат - дедалі більшають, а більшість жертв все ще не звертаються до поліції.

Під "сексуальним насильством" у Швеції розуміють цілу низку пов'язаних із сексом злочинів. Зґвалтування - лише один із них.

Серед інших злочинів - плата за секс, домагання, непристойне оголення, сексуальна експлуатація, розбещення і торгівля людьми.

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