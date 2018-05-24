На кичери і в діброви: що з'єднає новий Бескидський тунель?

Копирайт изображения UKRINFORM

Новий Бескидський тунель важливий перш за все для великих вантажних перевезень. Саме він - ключова транспортна артерія у сполученні між Західною Європою і Україною.

Але і звичайним пасажирам теж можна буде проїхатися новим тунелем, завдовжки у понад 1,7 км, викопаним прямо у горі.

Будівництво нового тунелю обійшлося у 2 млрд гривень. Старий тунель, збудований ще за Австро-Угорської імперії, тепер використовуватимуть як робочу штольню.

На день раніше

Новозбудований двоколійний Бескидський тунель, про який говорили протягом останніх десятиліть, відкрили на день раніше. Він замінить старий, одноколійний.

Президент України Петро Порошенко вже заявив, що тунель "зробить Україну ще ближчою до Євросоюзу", адже він є частиною транспортного коридору до країн Європи.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Порошенко проїхався у кабіні машиніста і відкрив Бескидський тунель

Тунель розташований на кордоні Львівської та Закарпатської областей і є другим за довжиною (після Лутугинського) в Україні.

Він проходить крізь гору на висоті 781-807 метрів над рівнем моря і має довжину понад 1,7 км.

Його спорудження відбувалося на гірському перевалі в Карпатах протягом чотирьох років, на перегоні Бескид - Скотарське.

Чому тунелів два?

Про будівництво почали говорити у 2007 році - через аварійний стан старого тунелю, який експлуатували понад 130 років.

Його спроектували і збудували ще за часів Австро-Угорщини у 1886 році. Тоді він мав з'єднати Закарпаття з іншою частиною сучасної України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Старий Бескидський тунель та будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю на межі Львівської та Закарпатської областей на перегоні Бескид-Скотарське, 2013 рік

Старий тунель використовували до останнього. Його єдиною колією йшов чималий потік транзитних вантажів.

Потяги пропускали почергово, що суттєво гальмувало рух через тунель. Паралельно тривало будівництво нового тунелю: з 29 жовтня 2013 року до 26 вересня 2017 року.

Австрійський тунель буде складовою частиною комплексу нового тунелю. Його використовуватимуть як робочу штольню з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у ​​разі аварійних ситуацій.

Новий тунель є двоколійним, на відміну від старого одноколійного і розташований за 22 метри від нього.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Новий тунель зможе пропускати більше 100 пар поїздів на добу, тоді як старий - міг пропускати лише 47 пар.

Загальна вартість будівництва становила понад два мільярди гривень. Кошти раніше надали в ЄБРР.

Чому це важливо?

Тунель є частиною Пан'європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України.

Прем'єр Володимир Гройсман назвав його "транзитною артерією для торгівлі з ЄС".

Копирайт изображения AFP

Цим маршрутом курсують понад шістдесят відсотків транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи.

За даними Укрзалізниці, новий тунель пропускатиме до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год. Наразі пропускають лише 40 пар. А максимальна швидкість поїздів виросте з 40 км на годину до 60-70 км на годину.

Таким чином, запуск тунелю дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг транзитних і внутрішніх залізничних перевезень.

За словами в.о. керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, новий тунель відповідатиме вимогам часу.

"За останні три роки металурги, аграрії, хіміки збільшили експорт вантажів до країн ЄС сухопутними прикордонними переходами. Тому відчутна необхідність відкриття нового тунелю, що ліквідує вузьке місце залізничної інфраструктури п'ятого європейського транспортного коридору", - зазначав пан Кравцов.

А що ж для пасажирів?

Сьогодні дістатися з Ужгорода до Києва можна або потягами, які їдуть 14-16 годин через численні тунелі, або ж автотранспортом, який долає відстань у 800 кілометрів через гірські перевали і серпантини.

Залізничники вже повідомили про зміну маршрутів поїздів після відкриття тунелю. З 25 травня новим Бескидським тунелем відкриють рух для пасажирів.

У відомстві раніше запевнили, що завдяки Бескидському тунелю покращать пасажирське сполучення із Закарпаттям.

"У перспективі плануємо запустити поїзд "Інтерсіті" між Львовом та Закарпаттям", - заявив пан в.о. голови відомства пан Кравцов.

Копирайт изображения UKRINFORM

Інші коридори в Європу

Є й інші українські залізничні переходи, які ведуть до Європи. Наприклад, у Ягодині Волинської області також є одноколійка.

А от коли "Залізнична компанія Словаччини" говорила про технічні можливості запуску поїзда Ужгород-Кошице, заявила, що одним із кроків запуску є відкриття пункту перетину кордону Матьовце-Павлово, передавало Mukachevo.net.

Тоді повідомили, що поїзди зможуть курсувати, якщо вагони їхатимуть широкою колією, а в Матьовце створять спеціальну інфраструктуру для адаптації вагонів під європейську колію. Або ж добудують 11 кілометрів європейської колії до Ужгорода.

Також в УЗ обіцяли поїздки з Будапешта безпересадковим потягом до Мукачева через прикордонний залізничний пункт Чоп. Рухомий склад мав би курсувати євроколією, де не витрачатиметься час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку. Поїзд має долати 400 км орієнтовно за 7 годин.

А ще в "Укрзалізниці" заявили, що у Ковелі, за 65 кілометрів від європейського кордону, планують створити великий логістичний центр - пункт з виходом вузької колії до українських шляхів.